Raport Deloitte: kompetentna obsługa klienta ważna przy podejmowaniu decyzji o zakupie

Kompetentna obsługa klienta - m.in. posprzedażowa jest istotnym czynnikiem przy podejmowaniu przez klientów decyzji o zakupie - wynika z raportu firmy doradczej Deloitte.

W raporcie "Global Marketing Trends 2022" przygotowanym przez firmę doradczą Deloitte wyróżniono trendy marketingowe, które wskazują, w jaki sposób firmy z różnych branż zapewniają sobie czołową pozycję na rynku. Jak wskazano, 75 proc. zarządzających twierdzi, że w ciągu roku zainwestuje więcej w rozwiązania łączące tradycyjne i cyfrowe podejście do klienta.

Według autorów raportu do kluczowych czynników wpływających na sukces w zakresie budowania nowego standardu relacji z kupującymi należy m.in. zapewnienie konsumentom poczucia bezpieczeństwa i komfortu.

"Żyjemy w świecie, w którym konsumenci równolegle korzystają z kanałów cyfrowych i tradycyjnych, a liniowa ścieżka zakupowa to niemal relikt przeszłości" - zwróciła uwagę, cytowana we wtorkowej informacji, Natalia Załęcka z Deloitte. Według niej klienci oczekują coraz bardziej spersonalizowanej obsługi, dostosowanej do indywidualnych potrzeb.

Bartosz Bobczyński z Deloitte dodał, że wiele marek już wykorzystuje narzędzia klasy AI, by lepiej zrozumieć potrzeby klientów i dostosować strategię obsługi oraz zautomatyzować komunikację. Wskazał, że wyzwaniem pozostaje połączenie technologii z tzw. human touch. "Kluczowe będzie uzyskanie odpowiedniej równowagi pomiędzy automatyzacją, realizowaną choćby przez boty do self-service a zaangażowaniem człowieka, który to w kluczowych momentach będzie mógł wesprzeć klientów posiłkując się rekomendacjami AI. Ostatecznie zapewniając odpowiedni poziom wsparcia i jakość obsługi" - podsumował.

W badaniu Deloitte uczestniczyły kadry kierownicze z pięciu krajów oraz 11,5 tys. konsumentów z całego świata. Ponadto przeprowadzone zostało 18 pogłębionych wywiadów z przedstawicielami kadr zarządzających czołowych globalnych firm.

