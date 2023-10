Raport: do 2025 r. wartość biznesowa powstająca dzięki AI i uczeniu maszynowemu wyniesie 4,4 bln dol.

Do 2025 r. wartość biznesowa powstająca dzięki sztucznej inteligencji i uczeniu maszynowemu wyniesie 4,4 bln dol. – wynika z raportu Unlocking the power of AI. Dziewięć na dziesięć firm zamierza w trakcie kolejnych trzech lat dołączyć do grona liderów w obszarze implementacji AI – dodano.

Zgodnie z raportem firmy doradczej Deloitte "Unlocking the power of AI", do 2025 roku wartość biznesowa powstająca dzięki sztucznej inteligencji (AI) i uczeniu maszynowemu ma wynieść 4,4 bln dol. Równie istotne mają być rozwiązania typu MLOps, czyli machine learning operations. Jak wyjaśniono, jest to zbiór praktyk umożliwiających optymalne wdrożenie uczenia maszynowego (ML) w proces produkcyjny.

Wartość tego rynku - według badania - w przeciągu najbliższych dwóch lat ma wynieść 4 mld dol. Dziewięć na dziesięć pytanych podmiotów zamierza w trakcie kolejnych trzech lat dołączyć do grona liderów całego sektora lub rynku w obszarze implementacji AI - przekazano.

Respondenci ankiety Deloitte wskazali również na duże zapotrzebowanie na pracowników o kompetencjach umożliwiających sprawne przeprowadzenie procesu implementacji rozwiązań typu AI czy ML.

"Obecnie firmy i organizacje poszukują przede wszystkim architektów IT (28 proc. odpowiedzi), inżynierów rozwiązań typu MLOps (26 proc.) i inżynierów usług chmurowych (26 proc.)" - przekazano.

Według autorów raportu, firmy charakteryzujące się rozwiniętymi zdolnościami z zakresu MLOps będą w stanie maksymalizować korzyści wynikające ze stosowania najbardziej zaawansowanych narzędzi opartych o algorytmy sztucznej inteligencji. "Chodzi m.in. o rozwiązania z zakresu uczenia głębokiego, takie jak modele generatywne, czy uczenie przez wzmacnianie, których wykorzystanie w trakcie kolejnych dwunastu miesięcy zapowiedziało odpowiednio 41 i 42 proc. badanych" - poinformowano.

Zgodnie z badaniem Deloitte, osoby zajmujące stanowiska kierownicze "zdają się bardziej optymistycznie postrzegać stopień zaawansowania zarządzanego przez nich podmiotu niż pracownicy o wysokich kwalifikacjach technologicznych". Dodano, że w pierwszej grupie ponad połowa respondentów uznaje swoją organizację za dojrzałą, a niemal co czwarta za bardzo dojrzałą w tym zakresie. Wśród pracowników o wysokich kwalifikacjach technicznych odsetek ten wyniósł kolejno 45 proc. i 13 proc. - przekazano.

Raport powstał na podstawie ankiety przeprowadzonej przez Deloitte w okresie maj-wrzesień 2022 r. wśród 621 osób podejmujących kluczowe decyzje dotyczące sztucznej inteligencji oraz analityki danych w firmach z sektorów FMCG, energetycznego, przemysłowego, usługi finansowych, life sciences, medycznego, administracji rządowej, usług publicznych, mediów, telekomunikacji i technologicznego, pochodzących z Australii, Kanady, Niemiec, Japonii, RPA, Wielkiej Brytanii i USA.