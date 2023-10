Raport: do 2028 r. liczba lokali z sektora najmu instytucjonalnego może wzrosnąć do blisko 85 tys.

Istniejące zasoby mieszkań w ramach sektora najmu instytucjonalnego wynoszą w Polsce 14 tys. 682 lokali, a 13 tys. 279 jest w budowie. Do 2028 r. liczba gotowych lokali może wzrosnąć do blisko 85 000 – stwierdzono w raporcie firmy PwC.

Jak wynika z raportu firmy doradczej PwC, w pierwszej połowie br. liczba lokali z sektora najmu instytucjonalnego (PRS) wzrosła w Polsce o 3 tys. 912 jednostek, co podniosło ich łączny stan do 14 tys. 682. Zaznaczono, iż "dynamika wzrostu z końca 2022 roku (45 proc. wzrost) nie została utrzymana wobec obecnego wzrostu na poziomie 36 proc.".

W pierwszej połowie 2023 r. liczba jednostek w budowie zmalała do 13 tys. 279 z 17 tys. 222 w drugiej połowie 2022 r. Dodano jednak, że zapowiedzi inwestorów wskazują na zwiększenie liczby mieszkań planowanych do oddania do końca 2028 r., "która wzrosła w porównaniu z końcem 2022 o 30 proc. do prawie 57 tys. lokali".

"Do 2028 roku liczba gotowych lokali może wzrosnąć do blisko 85 000" - oszacowano.

Zgodnie z raportem po pierwszej połowie 2023 r. Warszawa pozostaje "zdecydowanie największym rynkiem w Polsce, z perspektywą podwojenia liczby lokali w ciągu następnych 3 lat". Wskazano, iż na rynku warszawskim pod koniec I poł. 2023 r. funkcjonowało ok. 6,5 tys. lokali na wynajem, a kolejne 5,8 tys. było w budowie. Drugim największym rynkiem pod względem liczby istniejących jednostek w najmie instytucjonalnym zajął rynek wrocławski - przekazano. Jak jednak zaznaczono, duża liczba projektów w budowie "spowoduje, że w najbliższych dwóch latach Kraków może wyprzedzić Wrocław pod względem liczby lokali PRS".

Jak wynika z ankiety przeprowadzonej przez PwC, wśród inwestorów działających w sektorze najmu instytucjonalnego, 36 proc. podmiotów pozyskiwało nowe finansowania bankowe na projekty PRS w ciągu ostatnich 12 miesięcy. "Pozostali w swojej działalności nie korzystają z kredytu, albo z uwagi na sytuację na rynku finansowym nie zdecydowali się o niego ubiegać" - zauważono.

Według raportu, dostępność finansowania dla sektora PRS postrzegana jest "przesz większość respondentów jako wyzwanie". Zaznaczono jednak, że nie jest to opinia jednomyślna, ponieważ "27 proc. ocenia dostępność finansowania dobrze lub bardzo dobrze".

Wśród najważniejszych czynników ryzyka dla rozwoju sektora w następnych 12 miesiącach respondenci wymienili m.in.: utrzymujące się wysokie stopy procentowe (91 proc.), zmiany legislacyjne (55 proc.), dostępność gruntów (27 proc.), stagnację/spadek cen najmu (27 proc.) oraz wzrost kosztów budowy (18 proc.).

Ankieta została przeprowadzona przez PwC we wrześniu br. na grupie 13 podmiotów, działających na rynku PRS.