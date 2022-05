Raport: firmy z Europy rosną wolniej i mają mniejsze zyski niż amerykańskie

Europejskie firmy w porównaniu do amerykańskich rosną wolniej, przynoszą mniejsze zyski i mniej inwestują w badania i rozwój - wynika z raportu McKinsey Global Institute. Do roku 2040 mogą one wypracować do 4 bln euro mniej wartości dodanej - podano.

Autorzy raportu McKinsey Global Institute (MGI)"Securing Europe's future beyond energy: Addressing its corporate and technology gap" zwrócili uwagę, że technologie, takie jak sztuczna inteligencja czy chmura obliczeniowa są coraz powszechniejsze w wielu branżach i decydują o konkurencyjności czy dynamice rozwoju firm.

"Europa może poszczycić się tytułem lidera w zaledwie dwóch spośród dziesięciu najważniejszych technologii" - stwierdzono w raporcie. Według jego autorów, jeśli Europie nie uda się nadgonić liderów w tych technologiach, w przyszłości może stracić swoją pozycję również w tradycyjnych gałęziach przemysłu, które dotychczas były mocną stroną regionu.

W raporcie wskazano na sektor motoryzacji, w której Europa jest liderem. "Jednak bez rozwoju technologii AI nie będzie w stanie dynamicznie rozwijać produkcji autonomicznych pojazdów" - stwierdzono. Oceniono, że ten wolnorozwijający się kryzys może zagrozić Europie na wielu frontach, takich jak wzrost ekonomiczny, inkluzywność i zrównoważony rozwój, a także jej pozycji na arenie międzynarodowej.

Zdaniem cytowanego w piątkowej informacji Tomasza Marciniaka z firmy doradczej McKinsey & Company w Polsce, inwestycja w rozwój nowych technologii ma ogromne znaczenia również w Polsce. "Dzięki pełnemu wykorzystaniu potencjału cyfryzacji, PKB Polski może wzrosnąć aż o 275 mld złotych do 2025 r." - ocenił. Dodał, że pełniejsze wykorzystanie samych tylko technologii chmurowych w polskich firmach i instytucjach publicznych może przynieść gospodarce dodatkowo 121 mld złotych w 2030 r. "Rozwój technologii cyfrowych umożliwiłby Polsce zwiększenie konkurencyjności na globalnych rynkach"- zaznaczył.

Według raportu McKinsey Global Institute w latach 2014-2019 duże europejskie firmy rozwijały się o 40 proc. wolniej niż ich odpowiednicy w USA, inwestując o 8 proc. mniej i wydając 40 proc. mniej na badania i rozwój niż amerykańskie przedsiębiorstwa.

Zwrócono uwagę, że sektory ICT i farmaceutyki odpowiadały za 80 proc. luki w inwestycjach, 60 proc. luki we wzroście i 75 proc. luki w nakładach badawczo-rozwojowych.

"Według szacunków do 2040 r. zagrożonych będzie 2 do 4 bln euro z wartości dodanej wypracowywanej dziś przez europejskie korporacje" - wskazano. Dodano, że jest to równowartość nawet 70 proc. prognozowanego wzrostu PKB Europy w tym okresie lub sześciokrotność kwoty brutto potrzebnej Europie na sfinansowanie zeroemisyjności do 2050 r., czy ok. 90 proc. całości bieżących wydatków socjalnych na kontynencie.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl