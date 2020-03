Raport: Kraków liderem wśród regionalnych rynków biurowych

Kraków utrzymał w 2019 roku pozycję lidera wśród regionalnych rynków biurowych w Polsce – wynika z raportu przedstawionego przez międzynarodową firmę doradczą Cushman & Wakefield (C&W). Stolica Małopolski dysponuje obecnie 1,42 mln m kw. powierzchni biurowej.

Według przedstawionych danych w zeszłym roku w Krakowie oddano do użytku 157,8 tys. m kw. powierzchni biurowych w 16 budynkach. Największymi projektami oddanymi do użytku były Tischnera Office (32,8 tys. m kw.), V.Offices (21,7 tys. m kw.) oraz Fabryczna Office Park B2 (16,5 tys. m kw.).

Jak ocenili analitycy, w ostatnim roku aktywność na rynku najmu w stolicy Małopolski osiągnęła rekordowy poziom. W 2019 roku najemcy zawarli umowy najmu o łącznej powierzchni 266,7 tys. m kw., co przekłada się na wzrost o 28 proc. w stosunku do rekordowego roku 2018 i jest największą wartością od początku prowadzenia statystyk na krakowskim rynku biurowym.

Motorem napędowym rynku biurowego w Krakowie - wskazuje raport - jest popyt firm z sektora usług dla biznesu (SSC/BPO), głównie w segmencie obsługi procesów biznesowych oraz IT, ale również badań i rozwoju. Od niemalże dwóch lat dołączyli również operatorzy powierzchni coworkingowych.

"Firmy planujące rozwój w stolicy Małopolski doceniają przede wszystkim dostępność talentów, rozpoznawalność Krakowa, postrzeganego jako sprawdzona marka i destynacja biznesowa z doskonałym zapleczem biurowym, a także stabilność i przewidywalność tego rynku" - ocenił cytowany w raporcie Dariusz Madej z Cushman & Wakefield.

Stawki bazowe czynszów za najlepsze powierzchnie biurowe w Krakowie wzrosły o 3,4 proc. na przestrzeni ostatnich 12 miesięcy i obecnie wynoszą 15 euro za metr.

Według prognoz w najbliższych miesiącach Kraków będzie najbardziej aktywnym miastem pod względem ilości powierzchni planowanej do oddania do użytku. W budowie pozostaje ponad 257,5 tys. m kw. biur, z czego ponad 187,7 tys. m kw. w 17 projektach jest planowana do oddania w bieżącym roku.

"W bieżącym roku Kraków cały czas będzie utrzymywać swoją pozycję jako największy rynek dla sektora usług dla biznesu i to właśnie ten sektor będzie odpowiadał za znaczną część popytu na powierzchnie biurowe" - prognozuje Cushman & Wakefield.