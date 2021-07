Raport: liczba debiutów giełdowych w II połowie br. wzrosła o 150 proc.

W ciągu sześciu miesięcy 2021 r. na rynkach giełdowych na świecie zadebiutowało 1070 firm, a wartość debiutów wyniosła 222 mld USD. To oznacza wzrost odpowiednio o 150 proc. i 215 proc. rok do roku – wynika z opublikowanego w piątek raportu firmy EY.

W drugim kwartale 2021 r. zadebiutowało 597 spółek na rynkach światowych, a wartość debiutów wyniosła 111,6 mld USD. To był najbardziej aktywny drugi kwartał na rynku pierwotnych ofert publicznych (IPO) w ciągu ostatnich 20 lat, przewyższając poprzedni rekord z 2007 r., gdy zadebiutowało 522 firm, a wartość debiutów wyniosła 87,7 mld USD - napisano w opublikowanym w piątek raporcie Global IPO Trends firmy EY.

"W całym pierwszym półroczu 2021 r. na giełdach na całym świecie zadebiutowało 1 070 firm, a wartość debiutów wyniosła 222,0 mld USD, co oznacza wzrost odpowiednio o 150 proc. i 215 proc. rok do roku" - stwierdzono.

W regionie EMEIA (Europa, Bliski Wschód, Indie i Afryka) doszło do 323 IPO o wartości 53,8 mld USD w pierwszej połowie 2021 r. Liczba IPO wzrosła czterokrotnie rok do roku, a w ujęciu wartościowym wzrost był pięciokrotny. Dynamika wzrostu była najwyższa spośród wszystkich trzech regionów uwzględnionych przez EY w raporcie; pozostałe to region Ameryki Północnej i Południowej oraz Azja wraz z Australią i Oceanią.

Autorzy opracowania zwrócili uwagę, że za te wzrosty odpowiadają w dużej mierze parkiety europejskie, które podniosły się po trzeciej fali pandemii koronawirusa. Debiuty giełdowe w Europie stanowiły 21 proc. światowych IPO w pierwszej połowie 2021 r., wartościowo i ilościowo. Na europejskich parkietach zadebiutowało 227 spółek, to wzrost o 383 proc. rok do roku, a wartość debiutów wyniosła 46,6 mld USD, co oznacza wzrost o 509 proc. w tym samym okresie.

"Europejskie IPO odpowiadały za trzy z dziesięciu największych transakcji na światowych rynkach ofert publicznych w pierwszej połowie 2021 r. Największym spośród nich był debiut działającego w Polsce InPostu (3,9 mld USD), druga z tegorocznych europejskich megatransakcji to Vantage Towers (2,6 mld USD), zaraz za nią plasuje się AllFunds Group (2,6 mld USD)" - stwierdzono w raporcie firmy EY.

Zauważono w nim, że w pierwszym półroczu na giełdzie w Warszawie zadebiutowało 5 spółek o wartości 1 421,6 mln USD. To oznacza, że wartość debiutów w pierwszej połowie roku stanowiła równowartość połowy wpływów za cały 2020 r.

"2021 r. powinien być kolejnym dobrym rokiem dla debiutów na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Po kapitał chce sięgnąć szereg atrakcyjnych spółek, a GPW oferuje w tym momencie korzystne wyceny. W drugiej połowie roku mogą pojawić się ryzyka związane z czwartą falą pandemii, jednak silna nadpłynność na rynku powinna podtrzymać zainteresowanie giełdą" - powiedziała cytowana w raporcie Anna Zaremba, partner EY odpowiedzialna za rynek IPO.

Z danych zaprezentowanych przez firmę EY wynika, że sektor technologii był czwarty kwartał z rzędu ulubieńcem inwestorów pod względem ilości transakcji i stanowił ponad jedną czwartą (27 proc.) ilościowo debiutów giełdowych na świecie w pierwszej połowie 2021 r. - na światowych giełdach zadebiutowało 284 firm technologicznych, a transakcje miały wartość 90,2 mld USD (to z kolei 41 proc. wartości wszystkich IPO w tym okresie). Drugi był sektor ochrony zdrowia, stanowiący 17 proc. wszystkich IPO w I połowie 2021 r. (187 transakcji o wartości 33,4 mld USD), trzeci - sektor przemysłowy (140 IPO o wartości 24,3 mld USD).

