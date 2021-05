Raport: mniejsze obiekty handlowe bardziej odporne na wpływ pandemii niż centra handlowe

Mniejsze obiekty handlowe, do 20 tys. m kw., okazały się bardziej odporne na negatywny wpływ pandemii niż centra handlowe - poinformowało w czwartek CBRE.

Dodano, że w Polsce w 2021 rok zaplanowano 170 tys. m kw. nowej podaży parków handlowych, w Rumunii 120 tys. m kw., a w Czechach 70 tys. m kw.

"Nie tylko w Polsce, ale również w innych badanych przez nas krajach regionu, segment parków handlowych wykazuje potencjał do rozwoju. Ich uniwersalny charakter sprawia, że mogą powstawać nawet w małych miastach. Dodatkowo, tak jak na polskim rynku, parki handlowe w regionie CEE okazały się bardziej odporne na negatywny wpływ pandemii niż centra handlowe" - powiedział, cytowany w informacji prasowej, szef działu zarządzania nieruchomościami w CBRE w Polsce Piotr Karpiński.

Podkreślił, że mimo czasowych zamknięć obiektów handlowych, które dotknęły wszystkie kraje, w 2020 roku odnotowano otwarcie nowych obiektów, a inwestorzy rozpoczynali kolejne budowy. "W efekcie w wielu krajach CEE na 2021 rok zaplanowane jest dostarczenie większej ilości takich powierzchni niż w poprzednim roku" - powiedział.

Jak podało CBRE, najpopularniejszym formatem w budowie jest obecnie park handlowy.

Według CBRE zarówno w naszym kraju, jak i reszcie regionu takie inwestycje realizowane są przede wszystkim w mniejszych miastach, w których nasycenie powierzchnią handlową nie jest tak duże, jak w największych aglomeracjach.

"Inwestorzy doceniają lepszą dostępność gruntów pod inwestycje, a najemcy mniejsze koszty utrzymania, w tym niższe czynsze" - tłumaczyło CBRE.

Karpiński wskazał, że do parków handlowych klienci chodzą regularnie, często na codzienne małe zakupy; są ukierunkowane na konsumentów, którzy odwiedzają je co najmniej raz w tygodniu i chcą szybko kupić potrzebne rzeczy, bez krążenia między alejkami. Jak dodał, zaletą w dobie pandemii jest także wejście do sklepu prosto z parkingu i brak powierzchni wspólnych.

"Trzeba jednak pamiętać, że choć rynek parków handlowych w Europie z pewnością dalej będzie się skutecznie rozwijał, nie są one w stanie zastąpić dużych centrów, które dają zdecydowanie więcej możliwości spędzania wolnego czasu i odpoczynku. Zatem każdy z tych formatów ma swoje unikalne cechy" - ocenił Karpiński.

CBRE Group to spółka z listy Fortune 500 i S&P 500 z siedzibą w Dallas, jest największą na świecie firmą doradczą świadczącą usługi w zakresie nieruchomości komercyjnych i inwestycyjną (na podstawie przychodów z 2020 r.). Firma zatrudnia ponad 100 000 pracowników w ponad 100 krajach.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl