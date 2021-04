Raport: mobilność i szybkość reakcji to wyznaczniki sukcesu w biznesie

Mobilność, szybkość reakcji, sprawna adaptacja do nowych okoliczności są dziś wyznacznikami sukcesu w biznesie - wynika z opublikowanego w czwartek raportu. Nieodzowna jest też współpraca pomiędzy maszynami a ludźmi - dodano.

Autorzy publikacji TechnoVision 2021 Capgemini zwrócili uwagę, że pandemia koronawirusa postawiła przed biznesem nowe wyzwania i aby im sprostać, konieczne było wykorzystanie umiejętności adaptacyjnych oraz potencjału technologicznego w znacznie większym zakresie, niż się tego spodziewano jeszcze kilka miesięcy temu.

Wskazali, że o zawrotnej dynamice zmian już przed pandemią świadczyły chociażby coraz krótsze cykle życia informacji czy produktu, skracający się czas przesyłu danych, a także zwiększające się tempo życia.

"Aby zapewnić sobie możliwość sprawnego funkcjonowania na fali intensywnych zmian, musimy zachować postawę dużej zwinności i elastyczności, a także wrażliwości na czynniki zewnętrze, co wyostrza percepcję, pozwala szybciej reagować na kryzysy i wspomaga mechanizmy adaptacyjne" - wskazał cytowany w raporcie szef zespołu Projects & Consulting Eastern Europe w Capgemini Beniamin Poznański. Dodał, że mobilność, szybkość reakcji, sprawna adaptacja do nowych okoliczności są dziś wyznacznikami sukcesu.

W publikacji wskazano, że aplikacje mobilne, robotyzacja, wykorzystanie sztucznej inteligencji pomagają zapewnić maksimum bezpieczeństwa. Technologie te wspierają także wrażliwość na otoczenie i pozwalają na szybkie reagowanie na sytuację zewnętrzną. "Wszystkie te elementy wskazują na dużą możliwość dostosowania się, co jest niezbędne w zachowaniu i windowaniu pozycji rynkowej. Wskazane technologie mają też swoje odniesienia na mapie trendów infuture.institute, jak m.in. algorytmizacja życia, autonomiczność, świat lustrzany, zrobotyzowanie życia, wdrażanie AI, czy też niewidzialne technologie" - napisano.

Istotny trend, który wyklarował się w obrębie ewolucji infrastruktury i sprzętu IT, według raportu Capgemini to niewidoczna czy też niewidzialna infrastruktura. "To tendencja, w ramach której nowoczesne rozwiązania wpisują się w codzienne życie, w taki sposób, że są niemalże niezauważalne" - czytamy.

Zaznaczono, że jest to wynik osiągnięcia wysokiego poziomu ewolucji technologicznej, który przejawia się poprzez przemianę infrastruktury IT w proste, intuicyjne narzędzie. "To dzięki software, hardware i wirtualizacji, środowisko IT zostaje przekształcone w wirtualną, zautomatyzowaną usługę, opartą na rozwiązaniach optymalizujących i ułatwiających codzienne zadania" - wyjaśnił Poznański.

W raporcie napisano, że niewidzialna infrastruktura wykorzystuje m.in. 5G, internet rzeczy czy chociażby czytnik rozpoznawania twarzy lub linii papilarnych. To właśnie te rozwiązania technologiczne - jak czytamy - powodują, że zaciera się granica pomiędzy rzeczywistym światem a środowiskiem IT. Zaznaczono, że takie połączenie dwóch przestrzeni, wirtualnej i rzeczywistej, buduje tzw. lustrzany świat, czy też niweluje obawy przed technologią.

Zaznaczono, że ten trend upraszcza codzienne funkcjonowanie, pozwala zminimalizować czynności monotonne i powtarzające się, co jest ogromną wartością, zwłaszcza w procesach, w których czas odgrywa kluczową rolę. "Ten trend narodził się za sprawą ciągłego udoskonalania technologii" - wyjaśniono.

Napisano, że wiele rozwiązań osiągnęło poziom perfekcji i maksimum swoich możliwości, funkcjonalności, dzięki czemu podniosło wydajność, zapewniło niezawodność i niejednokrotnie - pełną autonomię. Doskonałym przykładem - jak wskazano - mogą być autonomiczne pojazdy lub systemy wspierające kierowców, na przykład w reagowaniu w sytuacji kryzysowej.

Dodano, że w ramach zaawansowanej transformacji cyfrowej zostaje uwolniona moc aplikacji, dzięki przeniesieniu ze starego, często nieintuicyjnego środowiska IT, do nowoczesnej infrastruktury, opartej na rozwiązaniach chmurowych, zwinnych aplikacjach, które zapewniają pełną mobilność, elastyczność i sprawny dostęp.

"W przypadku uwolnionego potencjału aplikacji możemy podkreślić również szczególną rolę wszelkich asystentów wirtualnych, botów, które zapewniają użytkownikom sprawny dostęp do usług aplikacji" - napisano. Zaznaczono, że dobrze dopasowany rynek asystentów cyfrowych jest przestrzenią do wielu ułatwień, które znacznie podniosą poziom życia i zadowolenia użytkowników. "W perspektywie najbliższych trzech lat nawet 70 proc. konsumentów w bankach, w sklepach obsłużą asystenci głosowi" - powiedział starszy architekt w Capgemini Maciej Kafel.

Napisano, że dogłębne zrozumienie procesów zachodzących w organizacji jest koniecznym warunkiem pozwalającym na standaryzację i uproszczenie, a dalej także umożliwiającym tzw. inteligentną automatyzację. Dzięki temu możliwe jest zautomatyzowanie przetwarzania danych i wprowadzenie technologii, która będzie dokonywała analizy gromadzonych informacji. Zaznaczono, że to właśnie takie rozwiązania znacznie przyspieszą podejmowanie decyzji, reagowanie na czynniki zewnętrzne, które mają gigantyczne znaczenie dla funkcjonowania firmy i świata zewnętrznego.

W raporcie podkreślono, że technologia w wielu działaniach i na wielu obszarach wspiera człowieka lub w pełni go wyręcza, ale za jej rozwojem i wykorzystywaniem w coraz liczniejszych aspektach życia, stoi człowiek. Zatem - jak wskazano - współpraca pomiędzy maszynami a ludźmi jest nieodzowna. Takie połączenie sił pozwala na stworzenie "kreatywnego robota" - maszyny, która wykona ciężką pracę fizyczną, powtarzalną, produkcyjną, zapewniając człowiekowi przestrzeń do działania kreatywnego.

"Współpraca człowieka z technologią jest możliwa, potrzebna i prowadzi do zadawalających wyników biznesowych, o czym każdego dnia przekonują się firmy na całym świecie. Zwłaszcza w dobie pandemii uwypukliła się konieczność takiej współpracy, tym samym zapewniając ciągłość działań wielu przedsiębiorstwom. Wiemy, że innowacja to nasz sojusznik, więc dążymy do zacieśniania współpracy i zwiększamy jej udział w codziennym życiu i w biznesie" - podsumował Poznański.

