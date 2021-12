Raport NBP: 7 proc. badanych Polaków miało w ręku banknot 500 zł

Jak wynika z przeprowadzonego przez NBP badania "Zwyczaje płatnicze w Polsce w 2020 r." (grudzień 2021), 7 proc. wszystkich biorących udział w badaniu w ciągu ostatnich 12 miesięcy poprzedzających badanie miało w posiadaniu banknot o nominale 500 złotych.

Jak informuje bank centralny, banknoty te były pozyskiwane głównie z banku lub bankomatu i były wykorzystywane na codziennie potrzeby (zakupy, oszczędności, wymiana na niższe nominały).

Najwięcej spośród badanych, bo 55,9 proc. wykorzystało ten banknot do zakupów w sklepie lub punkcie usługowym, 12,9 proc. zadeklarowało, że wybrało ten nominał jako formę przechowywania oszczędności, 9 proc. respondentów rozmieniło go na mniejsze nominały. Również 9 proc. zadeklarowało, że traktuje go jako element kolekcji.

Z kolei 6,9 proc. powiedziało, że banknot został przekazany w prezencie, a 1,9 proc. postanowiło, że zdeponuje go w banku.

