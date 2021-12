Raport NBP: rachunek płatniczy ma ponad 88,5 proc. dorosłych Polaków

Rachunek płatniczy ma ponad 88,5 proc. dorosłych Polaków - wynika z opublikowanego w czwartek raportu NBP "Zwyczaje płatnicze w Polsce w 2020 r." (grudzień 2021). Posiadanie konta było najczęściej powiązane z wykształceniem.

Celem badania była analiza sposobu dokonywania detalicznych transakcji płatniczych, a także takich aspektów jak zakres i metody korzystania z usług instytucji finansowych oraz poszczególnych instrumentów płatniczych. Dostarczyło ono jednocześnie informacji na temat wiedzy finansowej mieszkańców Polski.

Z badania wynika, że ponad 88,5 proc. dorosłych Polaków miało rachunek płatniczy. Posiadanie konta było najczęściej powiązane z wykształceniem - najmniej osób posiadających konto (55,7 proc.) znajdowało się wśród respondentów z wykształceniem podstawowym, gimnazjalnym lub niemających formalnego wykształcenia.

Zgodnie z danymi NBP rachunków nie posiadała znaczna większość osób (93,3 proc.) wśród najmłodszej badanej grupy wiekowej - młodzieży w wieku od 15 do 17 lat. Wśród przyczyn niekorzystania z rachunku płatniczego respondenci wskazywali najczęściej brak takiej potrzeby (80,6 proc.), preferencje przechowywania pieniędzy w gotówce (30,3 proc.), ale też postrzeganie kosztów z tym związanych jako zbyt wysokich (21,2 proc.) i brak zaufania do instytucji finansowych (17,7 proc.).

Jak poinformował bank centralny, w ciągu ostatnich 12 miesięcy poprzedzających badanie z gotówki skorzystało 97,8 proc. badanych, przy czym dla 17,3 proc. gotówka była jedynym wykorzystywanym instrumentem płatniczym. W tym samym okresie 82,7 proc. badanych skorzystało z bezgotówkowych instrumentów płatniczych, wśród których najpowszechniej używanym instrumentem była karta płatnicza - skorzystało z niej 81,7 proc. wszystkich respondentów. Powszechnie używane były również polecenia przelewu, skorzystanie z których zadeklarowało 69,8 proc. respondentów.

Jak przekazał NBP, instrumenty płatnicze są dobrze oceniane pod względem podstawowych cech związanych z ich użyciem. Podczas zakupów w kanale stacjonarnym za najszybsze uznawane są karty płatnicze z funkcją zbliżeniową (94 proc.). Gotówka zaś oceniona została jako łatwa w użyciu (94 proc.), bezpieczna (92 proc.), tania (94 proc.) i powszechnie akceptowana (98 proc.). W kanale internetowym za najszybszą uważana była płatność mobilna z wykorzystaniem kodu (88 proc.). Gotówka uważana była natomiast za najłatwiejszy w użyciu (95 proc.), najbezpieczniejszy (95 proc.) i powszechnie akceptowany (91 proc.) instrument płatniczy wykorzystywany w płatnościach zdalnych. Za najtańszą uchodzi płatność kartą płatniczą (85 proc.).

"Analizując metody i miejsca pozyskiwania gotówki, dla badanych najłatwiejszy był dostęp do bankomatu (bardzo łatwo i całkiem łatwo mogło dotrzeć do niego 76,4 proc. badanych), z którego korzystała też największa liczba respondentów (83 proc.). Na kolejnym miejscu pod względem łatwości dostępu plasował się oddział bankowy (łatwo i całkiem łatwo docierało tam 45,5 proc. respondentów), z tej metody pobrania gotówki korzystało 58,4 proc. respondentów. Do placówki Poczty Polskiej łatwo i bardzo łatwo mogło dotrzeć 24,3 proc. badanych, zaś 67,7 proc. badanych nie pozyskiwało gotówki w tym miejscu. Usługa cash back była łatwo lub bardzo łatwo dostępna dla 17,6 proc. badanych, była też najmniej popularna - 75 proc. osób nie korzystało z tej metody" - odnotowano w raporcie.

NBP przypomniał, że wiosną 2021 r. został opublikowany raport pt. "Zwyczaje płatnicze w Polsce w 2020 r. Podstawowe wyniki badania", który zawierał wybrane, podstawowe wyniki. W opublikowanym w czwartek opracowaniu przedstawiono pełne wyniki badania, obejmujące zarówno wcześniej opublikowane wyniki podstawowe, jak i nowe, uzupełniające.

