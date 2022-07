Raport: nie spada zainteresowanie usługami remontowymi

Mimo rosnących cen materiałów budowlanych, wśród Polaków nie spada zainteresowanie usługami remontowymi. Najwięcej prac w I połowie br. zlecano w maju; najczęściej poszukiwani są fachowcy od malowania ścian, tynkowania i montażu płyt gipsowo-kartonowych - wynika z danych serwisu Oferteo.pl.

Z "Raportu o budowie domów" serwisu Oferteo.pl wynika, że blisko 70 proc. ankietowanych doświadczyło wzrostu cen materiałów budowlanych. Mimo to Polacy często podejmują decyzję o renowacji swoich mieszkań i domów - wskazano.

Serwis prześledził zapotrzebowanie na usługi remontowe w poszczególnych miesiącach pierwszej połowy 2022 roku. Z analizy wynika, że najczęściej prace były zlecane w maju (17,7 proc.), natomiast najrzadziej w lutym (15,3 proc. zapytań).

"Blisko 40 proc. osób planujących remont było gotowych na rozpoczęcie prac natychmiast. 17 proc. podjęło się poszukiwania ekipy z miesięcznym wyprzedzeniem, a 21 proc. - na ponad trzy miesiące przed planowanym startem renowacji" - stwierdzono w raporcie.

Według autorów opracowania istotnym elementem zamówień jest metraż, na jakim mają być prowadzone prace.

"W pierwszej połowie 2022 roku zlecenia najczęściej dotyczyły powierzchni między 21 a 50 m kw. - stanowiły łącznie 32 proc. zapytań. Często remonty były również planowane dla powierzchni 51-80 m kw. (22 proc.) oraz 11-20 m kw. (12 proc.)" - podano w raporcie.

Dodano, że 64 proc. wszystkich remontów zlecanych w pierwszej połowie br. było realizowanych w mieszkaniach. Rzadziej na remonty decydowali się właściciele domów (36 proc. zleceń).

Z danych serwisu Oferteo.pl wynika również, że prace renowacyjne zazwyczaj były przeprowadzane w więcej niż jednym pokoju. Najczęściej zlecenia dotyczyły czterech i więcej pomieszczeń - zarówno dla mieszkań, jak i domów. Blisko połowa zapytań ofertowych dotyczyła remontu generalnego.

W raporcie zwrócono uwagę, że najczęściej zlecanym rodzajem usług remontowych były prace malarskie, na które zdecydowało się 73 proc. badanych. Odnotowano również wysokie zapotrzebowanie na usługi tynkowania (47 proc.), montaż płyt gipsowo-kartonowych (47 proc.), montaż instalacji elektrycznej (44 proc.) oraz hydraulicznej (43 proc.). Najmniejszym zainteresowaniem cieszyły się usługi montażu armatury (28 proc.) oraz instalacji centralnego ogrzewania (19 proc.).

Wskazano również, że tylko co czwarty inwestor posiadał przygotowany wcześniej plan. Blisko 60 proc. miało jednak sprecyzowane oczekiwania co do rezultatu prowadzonych prac. Co piąta osoba poszukująca ekipy remontowej na Oferteo.pl nie miała przygotowanego wcześniej projektu i liczyła na pomoc oraz sugestie wykonawców w tej kwestii.

Opracowanie Oferteo.pl jest oparte na danych z formularzy zapytań ofertowych składanych w serwisie w pierwszej połowie 2022 roku.

Oferteo.pl to internetowa platforma pozwalająca zlecającym na umieszczanie ogłoszeń o potrzebach w różnych kategoriach (m.in. usługi budowlane), a wykonawcom - na składanie dostosowanych ofert. W ostatnim roku obrotowym obsłużonych zostało 1,35 mln zleceń w serwisie.

