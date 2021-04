Raport: o ponad 40 proc. wzrosła liczba zgłoszonych przez firmy działań CSR

O ponad 40 proc. wzrosła liczba zgłoszonych przez firmy działań uwzględniających społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR) - poinformowało w czwartek Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Dodano, że liczba praktyk uwzględniających m.in. interesy społeczne i ochronę środowiska to ok. 2 tys.

Forum Odpowiedzialności Biznesu opublikowało w czwartek 19. edycję rocznego raportu pt.: "Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki". Wynika z niej, że wiele firm wdrożyło zupełnie nowe działania CSR, które miały nieść pomoc i wsparcie w czasach pandemii. Liczba zgłoszonych do nowego raportu praktyk CSR - jak napisano - wzrosła w stosunku do ub.r. o 40 proc. i wynosi blisko 2 tys. Realizuje je 225 firm (214 w poprzedniej edycji), w tym 57 firm z sektora mikro, małych i średnich.

Autorzy raportu zwracają uwagę na ok. 80 proc. wzrost liczby nowych działań CSR w obszarze zagadnień konsumenckich, o 65 proc. wzrost w uczciwych praktykach operacyjnych i 40 proc. wzrost w obszarze praktyk z zakresu pracy. Napisano, że powyższa dynamika może być podyktowana wyborem kluczowych grup interesariuszy, wobec których należało podjąć priorytetowo działania zapewniające bezpieczeństwo w miejscu pracy, codziennych zakupów i korzystania z usług czy współpracy z dostawcami.

Wzrost nowych praktyk to - jak zaznaczono - również efekt przesuwania budżetu na konkretne wsparcie podczas COVID-19. Np. jeśli firma realizowała projekt grantowy, to ze względu na pandemię środki te przeznaczyła na inicjatywy wspierające dzieci, seniorów czy lekarzy podczas lockdownu. Pandemia doprowadziła także do rozwoju partnerstw: firmy współpracowały na przykład przy produkcji żeli do dezynfekcji, udostępniania i dowozu leków, i produktów ochrony osobistej do szpitali czy ośrodków pomocy społecznej.

"Pandemia nie tylko nie zatrzymała aktywności odpowiedzialnego biznesu, ale wzmocniła to zaangażowanie. Obserwowaliśmy wiele pozytywnych inicjatyw, które sprawiają, że rola firm w walce z pandemią jest niepodważalna - powiedziała podczas prezentacji raportu prezeska Forum Odpowiedzialnego Marzena Strzelczak.

Działania CSR w nowym raporcie obejmują siedem obszarów: zaangażowanie i rozwój społeczności lokalnej (631 dobrych praktyk); praca (525); środowisko (382); prawa człowieka (110); zagadnienia konsumenckie (107); uczciwe praktyki operacyjne (106); ład organizacyjny (97).

