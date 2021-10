Raport o potencjale inwestycyjnym Krakowa - stabilizacja mimo pandemii

Stabilizacja mimo pandemii – taki jest wniosek z raportu dotyczącego potencjału inwestycyjnego w Krakowie. Ogólna ocena, jaką otrzymało miasto, to 6,7 w 10-punktowej skali.

We wtorek w Urzędzie Miasta zaprezentowano raport "Potencjał inwestycyjny Krakowa", przygotowany w cyklu badań Business Environmennt Assessment Study (BEAS 2021) i przeprowadzonych przez firmę Antal z partnerami Cuchamn & Wakefield i Vastint.

W anonimowej elektronicznej ankiecie uczestniczyło 809 specjalistów, głównie menadżerów. Pytania dotyczyły: infrastruktury drogowej i transportu; inwestycji; wsparcia ze strony administracji publicznej; potencjału edukacyjnego; potencjału zatrudnienia; potencjału biznesowego i jakość życia. Analizowane były także zachęty inwestycyjne, poziom wynagrodzeń, funkcjonowanie specjalnych stref ekonomicznych.

Oceny były przyznawane w skali od 1 do 10. W Krakowie najwyższe oceny punktowe zdobyły: potencjał edukacyjny (7,9), ocena lokalizacji jako miejsca do życia (7,1) oraz potencjał biznesowy (7,0).

"Kraków ma ogromny potencjał intelektualny, którego źródłem jest środowisko akademickie" - mówił wiceprezydent Krakowa Jerzy Muzyk. Podkreślił, że w mieście jest blisko 130 tys. studentów na 23 uczelniach wyższych, a władzom Krakowa zależy na rozwijaniu miasta jako ośrodka akademickiego, bo to przyciąga inwestorów.

"Dla prowadzących biznes ważna jest możliwość szybkiego uzupełnienia kadr" - powiedział Muzyk. Dodał, że coraz większe znaczenie ma jakość życia w mieście. "Ludzie, którzy poprzez działalność gospodarczą przychodzą do Krakowa często w nim zostają lub są w mojej ocenie najbardziej spektakularnymi ambasadorami marki miasta w świecie" - powiedział Muzyk.

"W ciągu ostatnich 5-6 lat Kraków niezmiennie pozostaje w rankingach miejscem dobrym do inwestowania" - mówił wiceprezydent, choć - jak zaznaczył - z uwagi na wymogi formalno-prawne, silną pozycję służb konserwatorskich oraz szereg stanowisk ekologicznych, nie jest to rynek łatwy.

Wiceprezydent poinformował, że w 2020 roku nastąpił wzrost zarejestrowanych podmiotów gospodarczych, jest ich ponad 150 tys. "Nie dostrzegliśmy na razie ubytków w dochodach miasta z tytułu PIT i CIT. Kraków do tego momentu wyszedł z pandemii obronną ręką" - ocenił wiceprezydent.

Jak wskazano w raporcie, mocną stroną Krakowa są kadry z obszaru administracji i HR, kadry z kompetencjami lingwistycznymi, a także z zakresu IT i inżynierii. W ciągu kilku lat w Krakowie czterokrotnie zwiększyły się zasoby powierzchni biurowej. Obecnie do dyspozycji inwestorów jest 1,6 mln m kw. W pierwszej połowie roku do użytku oddano ponad 42 tys. m kw. powierzchni biurowej, a 160 tys. m kw. jest w budowie. Jak podano, 15,5 proc. to pustostany.

Jeśli chodzi o jakość życia, inwestorzy ocenili w Krakowie ofertę kulturalną (8,0 pkt.) i edukacyjną (7,7 pkt.) oraz bezpieczeństwo (7,6 pkt), a najniżej - jakość środowiska (4,7 pkt.)

