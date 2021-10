Raport o potencjale inwestycyjnym Lublina – przedsiębiorcy najwyżej ocenili edukację

Edukacja jest najwyżej ocenianym wskaźnikiem w badaniu potencjału inwestycyjnego Lublina przeprowadzonym wśród przedsiębiorców. Ogólna ocena, jaką otrzymało miasto, to 6,4 w 10-punktowej skali.

W czwartek w Urzędzie Miasta Lublina zaprezentowano raport "Potencjał inwestycyjny Lublina" przygotowany w ramach III edycji badań Business Environment Assessment Study (BEAS) przeprowadzonych przez firmę Antal z partnerami Cuchman & Wakefield i Vastint.

W anonimowej elektronicznej ankiecie przeprowadzonej w IV kwartale 2020 r. uczestniczyli szefowie 809 firm z Warszawy, Krakowa, Poznania, Wrocławia, Gdańska, Katowic, Łodzi i Lublina. Pytania dotyczyły: infrastruktury drogowej i transportu; inwestycji; wsparcia ze strony administracji publicznej; potencjału edukacyjnego; potencjału zatrudnienia; potencjału biznesowego i jakości życia. Analizowane były także zachęty inwestycyjne, poziom wynagrodzeń, funkcjonowanie specjalnych stref ekonomicznych.

Oceny były przyznawane w skali od 1 do 10. W Lublinie najwyższe oceny punktowe zdobyły: potencjał edukacyjny (7,1), ocena lokalizacji jako miejsca do życia (7) oraz infrastruktura (6,3). Po 6,1 punktu Lublin otrzymał w kategoriach: potencjał zatrudnienia i przestrzeń biurowa. Najniżej badani ocenili potencjał biznesowy miasta (5).

"Lublin jest jednym z najbardziej atrakcyjnych miast dla bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Koszty zatrudnienia pracowników w Lublinie są między 20 a 30 proc. niższe niż w innych miastach zachodniej i centralnej Polski" - poinformował Roman Zabłocki z firmy Antal. Dodał, że wysoka ocena Lublina w kategorii miejsce do życia bardzo optymistycznie nastraja potencjalnych inwestorów.

"Lublin to pod względem wielkości ósmy rynek nieruchomości biurowych w Polsce. Charakteryzuje się jedną z większych dynamik, jeżeli chodzi o wzrost tego rynku w ostatnich 10 latach. Obecne zasoby powierzchni biurowej w Lublinie to 200 tys. mkw." - powiedział Michał Grabowiecki z firmy Cushman & Wakefield. Poinformował o zapowiedziach dalszego powiększenia powierzchni biurowej w mieście.

"W związku z pandemią ostatnimi czasy na rynku biurowym widzimy wyraźne zahamowanie po stronie popytowej, jednak liczymy na ożywienie w najbliższej przyszłości" - powiedział Grabowiecki.

Odnosząc się do danych zawartych w raporcie, dyrektor Wydziału Strategii i Przedsiębiorczości Urzędu Miasta Lublin Mariusz Sagan powiedział, że sektor nowoczesnych usług jest w mieście jednym z wiodących.

"Jest to nasza branża priorytetowa. Dzisiaj w tym sektorze pracuje ponad 10 tys. osób. Rok do roku to zatrudnienie rośnie o 10 proc. Chcielibyśmy przyspieszyć tempo pozyskiwania inwestorów i rozwoju firm, które już dziś są w Lublinie" - powiedział Sagan. Dodał, że rozwój sektora nowoczesnych usług przyczyni się do zatrzymania w mieście większej liczby absolwentów lubelskich uczelni.

Podczas briefingu eksperci mówili także o wpływie pandemii koronawirusa na gospodarkę. Zabłocki powiedział, że 12 proc. zatrudnionych pracuje zdalnie. "Szacuje się, że przed pandemią było to około 2-3 proc. Jest znaczący wzrost, zwłaszcza w sektorze usług" - poinformował Zabłocki.

"Widzimy zmiany sposobu pracy w kierunku modeli hybrydowych, czyli łączenia pracy z biura z pracą z domu. W efekcie nie jest tak duża potrzeba powierzchni na jednego pracownika, jak miało to miejsce wcześniej. Zwiększanie zatrudnienia nie przekłada się na konieczność dobierania dodatkowej powierzchni biurowej" - powiedział Grabowiecki.

Ekspert z firmy Cushman & Wakefield dodał, że wskaźnik pustostanów w Polsce jest wyższy niż przed pandemią i wynosi ok. 15 proc. "Pandemia spowodowała zmniejszenie chęci do ryzyka. Firmy czekają, jaka będzie przyszłość" - powiedział Grabowiecki.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl