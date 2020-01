Raport o stanie badań naukowych i prac rozwojowych prowadzonych na rzecz MON ma być gotowy miesiąc później

Szef MON wyznaczył nowy termin przygotowania i przedstawienia raportu o stanie badań naukowych i prac rozwojowych prowadzonych na rzecz wojska. Ma on być gotowy do końca stycznia. Wcześniejsza decyzja szefa resortu zakładała, że raport powstanie do końca 2019 r.

Szef MON Mariusz Błaszczak wydał decyzję, w której zmienił termin przygotowania i przedstawienie raportu - ma on być przedstawiony do 31 stycznia 2020 r.

Raport ma przygotować Zespół zadaniowy do oceny systemu planowania i realizacji badań naukowych oraz prac rozwojowych prowadzonych na rzecz Ministra Obrony Narodowej w resorcie obrony narodowej i poza resortem obrony narodowej. Został on powolny przez Błaszczaka decyzją z 28 października 2019 r.

Decyzja ta zakładała, że Zespół przygotuje raport i przedstawi go szefowi MON w ciągu dwóch miesięcy od daty powołania. Według tej decyzji raport powinien więc być gotowy do końca minionego roku - teraz ten termin został zmieniony.

Resort obrony jest ustawowo zobowiązany do przeznaczania minimum 2,5 proc. budżetu obronnego na badania naukowe i prace rozwojowe. W projekcie budżetu na 2020 r. zapisano na ten cel ponad 1,2 mld zł, co oznacza wzrost planowanych wydatków w stosunku do roku poprzedniego o ponad 11 proc.

Do tej pory problematyczne jednak było realizowanie zaplanowanych przez resort w tym zakresie wydatków. Wykonanie wydatków na badania i rozwój w poprzednich latach było częściowe - np. według danych Ministerstwa Finansów dotyczących realizacji wydatków budżetowych w 2018 r. na badania naukowe i prace rozwojowe na rzecz MON wydano 20,8 proc. zaplanowanych środków.

Błaszczak powołując Zespół określił jego zadania. "Do zadań Zespołu należy dokonanie oceny obecnego systemu planowania i realizacji badań naukowych oraz prac rozwojowych prowadzonych na rzecz Ministra Obrony Narodowej w resorcie obrony narodowej i poza resortem obrony narodowej" - zapisał w decyzji z 28 października 2019 r.

Przewodniczącym zespołu powołanego przez szefa MON został Tomasz Zdzikot, wiceminister obrony.

Ponadto w jego skład weszli szefowie wielu instytucji podległych resortowi. Są to: Dyrektor Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego, Dyrektor Departamentu Polityki Zbrojeniowej, Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych, Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Dyrektor Generalny, Dyrektor Departamentu Strategii i Planowania Obronnego, Dyrektor Departamentu Polityki Bezpieczeństwa Międzynarodowego, Dyrektor Departamentu Budżetowego, Dyrektor Departamentu Prawnego, Dyrektor Narodowego Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni, Dyrektor Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia, Szef Inspektoratu Uzbrojenia, Szef Inspektoratu Implementacji Innowacyjnych Technologii Obronnych i Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych.

W pracach Zespołu mogą też brać udział, z głosem doradczym, eksperci zaproszeni przez przewodniczącego - z jego inicjatywy lub na wniosek członków Zespołu.