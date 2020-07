Raport: od początku roku 2020 przybyło 11 nowych obiektów handlowych

Od początku roku 2020 przybyło 11 nowych obiektów handlowych - wynika z najnowszego raportu CBRE „Market View 1H 2020”. Wskazano, że w maju br. tzw. odwiedzalność centrów handlowych osiągała nawet 85 proc. analogicznego okresu 2019 r.

Według autorów, obecnie mamy w Polsce ok. 12,1 mln mkw. powierzchni zakupowej, z tego 130 tys. mkw. to 11 otwarć i 2 rozbudowy z pierwszej połowy tego roku, a do końca roku powinno powstać jeszcze 90 tys. mkw. Większość nowych obiektów to parki lub centra handlowe.

Jak wskazała szefowa sektora handlowego w CBRE Magdalena Frątczak, zdecydowana większość nowo powstałych od początku roku obiektów to parki handlowe, w których już z poziomu parkingu można wejść do sklepów. "Epidemia wymusiła na centrach handlowych poszukiwanie alternatywnych form handlu i kontaktu z klientem, dzięki czemu intensywnie rozwijają się infrastruktury do sprzedaży przez internet i wykorzystywanie mediów społecznościowych" - dodała.

W raporcie podano, że Polacy stopniowo wracają do tradycyjnych zakupów. Już w maju odwiedzalność centrów handlowych sięgała 85 proc. analogicznego okresu ubiegłego roku.

Także opóźnienia w realizacji nowych obiektów okazały się znikome i eksperci CBRE szacują, że 2020 r. zakończy się większym przyrostem nowej podaży powierzchni handlowej, niż prognozowano na koniec pierwszego kwartału. Jednak epidemia nie pozostanie bez wpływu na handel - czytamy.

Według Frątczak, do końca 2020 roku możemy spodziewać się mniejszej niż zwykle liczby debiutów nowych marek na polskim rynku, szczególnie tych modowych, które ograniczają swoje plany ekspansji w związku z epidemią Covid-19.

CBRE to międzynarodowa firma doradcza i inwestycyjna działająca w sektorze nieruchomości komercyjnych.