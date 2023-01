Raport: odsetek Polaków niepokojących się stanem gospodarki spadł do 27 proc.

Odsetek Polaków niepokojących się ogólnym stanem gospodarki spadł w grudniu do 27 proc., o 5 p.p. mdm. Odsetek konsumentów dostrzegających pogorszenie swojej sytuacji finansowej w ciągu roku spadł do 60 proc., o 2 p.p. mdm – wynika z udostępnionego w środę raportu firmy doradczej Deloitte.

Jak wskazano w opracowaniu Deloitte "Global State of the Consumer Tracker" na podstawie badania z końca grudnia 2022 r., ogólnym stanem gospodarki niepokoi się 27 proc. ankietowanych w Polsce, co oznacza spadek o 5 pkt proc. w porównaniu z listopadem i o 6 p.p. w stosunku do października ub.r.

"Na poziomie identycznym jak w poprzednim badaniu utrzymuje się (...) poziom troski o osobistą sytuację finansową - te kwestie ponownie są istotne dla równo połowy pytanych" - dodano.

Zgodnie z raportem odsetek polskich konsumentów oceniających, że w ostatnim roku ich sytuacja finansowa uległa pogorszeniu, obniżył się do 60 proc. (spadek o 2 p.p. mdm). 46 proc. ankietowanych w grudniu stwierdziło, że nie może sobie pozwolić na wydatki na przyjemności (spadek o 4 p.p. mdm) - zauważono. Zarazem zamiar ponoszenia takich właśnie kosztów ma 81 proc. respondentów - wskazano.

"Ponownie najczęściej najpopularniejszą kategorią są produkty spożywcze i napoje, o których wspomina co trzeci badany (32 proc.), ale jednocześnie rzadziej są to towary pozwalające na chwilę relaksu (27 proc. vs 32 proc. w listopadzie), a częściej oferujące możliwość oderwania się od codziennych obowiązków (28 proc. vs 26 proc. w listopadzie) czy lepiej znoszące upływ czasu (21 proc. vs 18 proc. w listopadzie)" - podano w podsumowaniu badania.

Odsetek osób deklarujących, że nie poradzą sobie z koniecznością ponoszenia znacznych i niespodziewanych wydatków w najbliższym kwartale obniżył się do 56 proc. (spadek o 4 p.p. mdm). 31 proc. respondentów nie spodziewa się utrzymania lub wzrostu poziomu dochodów w ciągu roku (spadek o 3 p.p. wobec poprzedniego badania), a 39 proc. jest zaniepokojonych poziomem zgromadzonych oszczędności (mniej o 4 p.p.) - wynika z raportu.

W opracowaniu wskazano, że obawy inflacyjne konsumentów w Polsce utrzymują się na poziomie z poprzedniego miesiąca. "Wskazanie w wysokości 60 proc. należy do najniższych spośród ankietowanych państw" - podkreślono.

Jak zauważono, po spadku o 2 p.p. w listopadzie do poziomu październikowego powróciły prognozy dotyczące wyższych cen usług gastronomicznych, przewidywanych przez 82 proc. respondentów. Do 80 proc. wzrósł odsetek ankietowanych spodziewających się wyższych rachunków w przypadku wyrobów alkoholowych i tytoniowych (wzrost o 5 p.p. mdm).

"Utrzymuje się natomiast tendencja spadkowa w przypadku prognozowanych przez respondentów wyższych cen paliw (o dalsze 2 p.p., do 77 proc.), artykułów spożywczych (także o 2 p.p, do 84 proc.) i domowych mediów (o 1 p.p., do 82 proc.)" - stwierdzono. Jak dodano, nie zmieniły się wskazania dotyczące prognozowanych podwyżek cen odzieży i obuwia, których spodziewa się 72 proc. badanych.

Zgodnie z raportem Deloitte 40 proc. respondentów jest skłonnych poświęcić swoje plany na rzecz oszczędności podczas podróży i zamierza minimalizować wydatki na cele gastronomiczne na wyjeździe. 39 proc. decyduje się na wybór bardziej odległych destynacji urlopowych, 36 proc. optuje za zakwaterowaniem budżetowym, a 49 proc. preferuje loty tanimi liniami.

Podróży turystycznych ze względu na brak środków nie planuje 76 proc. ankietowanych (spadek o 1 p.p. mdm). Drugim najczęstszym powodem rezygnacji z wyjazdów - wskazano - jest chęć przeznaczenia funduszy na inny cel, co deklaruje 21 proc. konsumentów (spadek o 4 p.p.).

Badanie Deloitte "Global State of the Consumer Tracker" zostało przeprowadzone pod koniec grudnia 2022 r. Była to 38. edycja sondażu globalnie i 31., w której wzięli udział konsumenci z Polski. Łącznie badaniem objęto 24 kraje świata. W Polsce zostało przeprowadzone na grupie 1000 osób.

Z prof. Jerzym Buzkiem, posłem do Parlamentu Europejskiego o europejskim rynku energii i wspólnych zakupach gazu

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl