Raport: ok. 75 proc. budynków w UE jest nieefektywnych energetycznie

Ok. 75 proc. budynków w Unii Europejskiej jest nieefektywnych energetycznie - wynika z opublikowanego w poniedziałek z raportu międzynarodowego koncernu Xylem. Wyliczono, że połowa energii z systemów ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji marnuje się.

Autorzy raportu powołują się na dane Komisji Europejskiej; firma (specjalizuje się m.in w opracowaniu innowacyjnych systemów grzewczych), napisała, że ok. 50 proc. europejskich zabudowań ma przeszło 50 lat i jest wyposażona w przestarzałe systemy wodne i grzewcze. W sumie - jak wyliczono - ok. 75 proc. budynków w UE jest nieefektywnych energetycznie, co powoduje, że ok. 50 proc. energii z systemów ogrzewania czy klimatyzacji, marnuje się. Wskazano, że przyczynia się to do niepotrzebnej emisji dwutlenku węgla i nadmierny ślad ekologiczny (budynki mieszkalne odpowiadają za 36 proc. emisji C02), a ponadto skazuje właścicieli i użytkowników nieruchomości na koszty.

Zwłaszcza ostatnio, gdy całej Europie podniosły się ceny za gaz (w styczniu 2022 jest to +317,6 proc. rdr) oraz ceny ropy naftowej (o kilkanaście proc. w por. do grudnia 2021 r.) Zaznaczono, że sektor budowlany jest największym konsumentem energii w UE, a zarazem jednym z największych emitentów CO2. "By rozwiązać ten problem niezbędne są nowoczesne rozwiązania grzewcze, wentylacyjne i klimatyzacyjne, na które stawia zrównoważone budownictwo" - napisano.

"Aby budownictwo było bardziej ekologiczne, rozwiązaniem jest nie tylko inwestowanie w jak najbardziej wydajne rozwiązania we wszystkich nowych budynkach, ale przede wszystkim modernizacja istniejących obiektów oraz systemów - wskazał cytowany w raporcie dyrektor sprzedaży i rozwoju Xylem Water Solutions Polska Piotr Żebrowski

Jednym z rozwiązań, które mają poprawić efektywność energetyczną budynków a tym samym umożliwić realizację unijnych celów klimatycznych są - jak wskazano - pompy ciepła. "Komisja Europejska przewiduje znaczące wzrosty udziału pomp ciepła - w budynkach mieszkalnych ma on do 2030 r. sięgnąć 40 proc. oraz 50-70 proc. w 2050 r., a w komercyjnych - 65 proc. w 2030 r. i aż 80 proc. w 2050 r." - czytamy.

Europejskie prawo klimatyczne wytycza wiążący dla UE cel: obniżenie emisji netto gazów cieplarnianych (tzn. emisji po odliczeniu pochłaniania) do roku 2030 o co najmniej 55 proc. w porównaniu z poziomem z roku 1990. Unia chce również osiągnąć do 2030 r. wyższy poziom netto pochłaniania dwutlenku węgla.

