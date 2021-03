Raport otwierający pierwszym elementem współpracy CPK i koreańskiego doradcy strategicznego

Pierwszym elementem współpracy między spółka CPK a doradcą strategicznym, czyli lotniskiem Incheon, jest przygotowany przez Koreańczyków tzw. raport otwierający, który będzie stanowił punkt odniesienia podczas dalszych prac przygotowawczych do budowy - mówi PAP rzecznik spółki CPK Konrad Majszyk.

Przedstawiciele rządów Polski i Korei Południowej podpisali w ostatni piątek porozumienie o współpracy między obydwoma krajami. Równocześnie złożono podpisy pod umową z Portem Lotniczym Incheon z Seulu, czyli doradcą strategicznym Centralnego Portu Komunikacyjnego, a spółką CPK.

"Pierwszym elementem współpracy jest przygotowany przez przedstawicieli lotniska Incheon raport otwierający. Zawiera on szczegółowy opis kluczowych doświadczeń nabytych przez Incheon w ciągu 20-letniej praktyki. Będzie on stanowił dla nas punkt odniesienia podczas dalszych prac przygotowawczych do budowy CPK" - powiedział Majszyk.

Jak dodał, doświadczenia te dotyczą takich kwestii, jak zarządzanie operacyjne portem lotniczym, integracja nowego lotniska z koleją, etapowanie budowy, rozwój obszaru Airport City, zarządzanie ryzykiem i rozwój innowacji.

"Propozycje zarządcy lotniska Incheon, które wynikają bezpośrednio z wiedzy i umiejętności pozyskanej przez Koreańczyków podczas kolejnych etapów budowy ich hubu, będą dalej rozwijane w ścisłej współpracy z CPK" - zapewnił.

Kontrakt dotyczący doradztwa strategicznego został zawarty na trzy lata, co oznacza, że obejmuje on okres planowania, projektowania i wykupu gruntów. Koszt tej współpracy to 3,5 mln euro netto.

"Eksperci z Korei Południowej pracują już w siedzibie spółki CPK w ramach zespołu zintegrowanego. W jego skład wchodzą pracownicy spółki CPK i doradcy zewnętrzni" - powiedział Majszyk.

Jeśli chodzi o porozumienie dotyczące współpracy międzyrządowej między Polską i Koreą Południową, tutaj nacisk jest położony przede wszystkim na "identyfikację przez oba kraje obszarów do współpracy gospodarczej w takich komponentach CPK, jak lotnictwo, kolejnictwo, zagospodarowanie przestrzenne oraz strategia i rozwój, który obejmuje swoim zasięgiem biznesowe otoczenie lotniska".

"Polska i Korea Południowa zadeklarowały współpracę nie tylko w ramach transferu wiedzy podczas planowania i projektowania CPK, ale też na poziomie inwestycyjnym i gospodarczym. Podpisany dokument jest też istotnym krokiem w kierunku partnerstwa strategicznego z Koreą Południową przy budowie CPK" - powiedział.

Incheon otwarto w 2001 r., decyzja o jego budowie zapadła po Igrzyskach Olimpijskich w Seulu w 1988 r., w związku z niewystarczającą przepustowością lotniska Gimpo. W 2019 roku Incheon obsłużył ponad 71 mln pasażerów.

Centralny Port Komunikacyjny to planowany węzeł przesiadkowy między Warszawą i Łodzią, który zintegruje transport lotniczy, kolejowy i drogowy. W ramach tego projektu na obszarze ok. 3000 hektarów zostanie wybudowany Port Lotniczy Solidarność, który w pierwszym etapie będzie mógł obsługiwać do 45 mln pasażerów rocznie.

Jeśli chodzi o różnice i podobieństwa, to - jak wskazuje spółka - Incheon znajduje się na wyspie Yeongjong, 52 km od centrum Seulu. CPK zostanie zbudowany 37 km od centrum Warszawy.

W przypadku Incheon stacja kolejowa znajduje się obok głównego budynku terminalu i umożliwia wygodny dojazd do centrum Seulu. Pasażerowie mogą skorzystać z pociągów ekspresowych, które zatrzymują się tylko na lotnisku Incheon i w Seulu (taki przejazd trwa ok. 40 minut).

CPK będzie miał stację kolejową zintegrowaną z portem lotniczym. Planowany czas podróży pociągiem z postojem na CPK i w centrum Warszawy to ok. 15 minut.