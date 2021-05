Raport: podczas pandemii relacja marka-konsument zyskała na znaczeniu

Relacja marka-konsument zyskała podczas pandemii, kiedy interakcje przeniosły się w jeszcze większym stopniu do internetu - wynika z opublikowanego w środę raportu "From disparate signals to transformative action" firmy doradczej Deloitte.

Wzrost znaczenia relacji pomiędzy marką a konsumentem potwierdza 84 proc. ankietowanych w badaniu dyrektorów marketingu. W ich ocenie klienci zaczęli przywiązywać większą wagę do jakości cyfrowych doświadczeń.

Cytowany w raporcie podsumowującym badanie partner i lider Deloitte Digital w Europie Środkowej Jan Michalski ocenił, że "konsumenci nie tylko oczekują odpowiedzi na swoje bieżące potrzeby, ale liczą również na to, że ich opinie będą brane pod uwagę w procesie tworzenia kolejnych produktów i usług.

Odpowiedzi takiej udzieliło aż 82 proc. respondentów.

Z ankiety Deloitte wynika zatem, że "relacja marka-konsument zyskała podczas pandemii, kiedy interakcje przeniosły się w jeszcze większym stopniu do internetu".

"Uważam, że doświadczenie klienta staje się najważniejszą częścią strategii marki i wyznacznikiem nowych wartości" - dodał Michalski, odnosząc się do najnowszych danych.

Według Deloitte, 80 proc. konsumentów podejmuje decyzje o zakupie danego produktu w oparciu o emocjonalną więź z marką. "Dlatego firmy, które dbają o jak najlepszą jakość obsługi klienta, odnotowują pięciokrotnie większy wzrost przychodów od firm, które tego nie robią" - czytamy w raporcie podsumowującym ankietę.

Z badania wynika, że 62 proc. konsumentów uważa, że ma "relację" z jakąś marką. 69 proc. deklaruje, że "wspaniała obsługa klienta, na której można polegać" to czynnik, który decyduje o tym, iż dana marka staje się ich ulubionym wyborem, jeśli chodzi o zakupy online.

