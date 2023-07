Raport: podczas pracy sezonowej można zarobić do 10 tys. zł miesięcznie

Około 7-10 tys. zł miesięcznie można zarobić, najmując się do pracy sezonowej na akord - wynika z informacji Gremi Personal. Najwięcej ofert takiej pracy jest w turystyce, ogrodnictwie, logistyce i magazynach.

W publikacji zwrócono uwagę, że w tym roku, podobnie jak w latach poprzednich, w sezonie wakacyjnym zwiększa się przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw. Powołując się na dane GUS wskazano, że w czerwcu ub.r. było ono średnio o ok. 2,2 proc. wyższe niż w latach poprzednich, w lipcu o 2,3 proc., a w sierpniu - 2,4 proc.

Również w tym roku liczba ofert pracy sezonowej rośnie. Z wtorkowej informacji agencji zatrudnienia Gremi Personal wynika, że najwięcej jest ich w rolnictwie, ogrodnictwie, turystyce, gastronomii, hotelarstwie, budownictwie czy magazynach.

Jak wskazano, przeciętne stawki są prawie identyczne jak w ciągu roku - jedynie w HoReCa i ogrodnictwie mogą być one większe o ok. 2-3 zł za godzinę. Np. w ogrodnictwie stawki zaczynają się od 18 zł netto za godzinę, ale są też oferty pracy na akord, gdzie można zarobić od 7 do 10 tys. miesięcznie pod warunkiem, że wykona się pracę zgodnie z zamówieniem.

"Jest to praca z założenia na krótki termin, zwykle 2 - 3 miesiące, na którą decydują się z reguły ludzie bardzo młodzi - uczniowie, studenci, często bez wcześniejszego doświadczenia" - wskazała cytowana w informacji dyrektor departamentu rekrutacji międzynarodowych Gremi Personal Anna Dzhobolda.

Dodała, że stawki za prace sezonowe są mniej więcej takie, jak dla pozostałych pracowników.

