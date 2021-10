Raport: Polska czwartym eksporterem czekolady na świecie

Polska jest czwartym eksporterem czekolady na świecie, za Niemcami, Belgią i Włochami - wynika z opublikowanego we wtorek raportu. Wartość sprzedaży za granicę wynosi prawie 2,1 mld dolarów, co stanowi 7,3 proc. udziału w eksporcie globalnym.

Zarówno światowy, jak i rodzimy rynek słodyczy czekoladowych rozwija się pomimo pandemii - wynika z raportu opublikowanego przez spółkę Wedel z okazji 170. rocznicy jej powstania. Wartość światowego rynku tych produktów na koniec ubiegłego roku była oceniana na 106 mld dolarów, a z przywołanych w raporcie prognoz firmy Euromonitor wynika, że w 2025 roku rynek osiągnie wartość 133 mld dolarów, co oznacza wzrost o około 25 proc. w ciągu najbliższych 4 lat.

Również statystyki z polskiego rynku wskazują, że polska branża czekoladowa pozostaje w całkiem dobrej formie. Powołując się na dane agencji Nielsen wskazano, że wartość naszego rynku wyrobów czekoladowych w czerwcu 2021 roku wyniosła 7,65 mld zł, co oznacza wzrost o 0,5 proc. rdr.

Z przedstawionych danych wynika, że Polska pod względem sprzedaży produktów czekoladowych za granicę zajmuje czwartą pozycję na świecie, za Niemcami, Belgią i Włochami. Wartość eksportu to prawie 2,1 mld dolarów, co stanowi 7,3 proc. udziału w eksporcie światowym. Wskazano też, że w 2020 roku Polska odnotowała najszybszy wzrost, wynoszący ponad 13 proc. rdr. Sprzedaż krajowych firm za granicę rosła około dwa razy szybciej niż wicelidera Francji (6,8 proc.) i trzeciej Austrii (6,6 proc.)

W raporcie zaznaczono, że w ciągu kilkunastu ostatnich lat spożycie czekolady w przeliczeniu na statystycznego Polaka wzrosło o około 30 proc. - z 4 kilogramów w 2007 roku do 5,2 kilograma obecnie. Jednak - jak napisano - w porównaniu do światowych liderów konsumpcji, nadal jemy jej sporo mniej niż na przykład Austriacy czy Niemcy (8,3 kg rocznie na mieszkańca), a o ponad 2 kg rocznie wyprzedzają nas Szwajcarzy, Brytyjczycy i Szwedzi.

Statystyczny Polak na słodycze z dodatkiem kakao wydaje około 190 zł rocznie. Najpopularniejszymi produktami są tabliczki czekolady (28,2 proc. rynku) i praliny (27,2 proc. rynku). Największy segment na polskim rynku jest obecnie wart sporo ponad 2 mld zł, przy czym ok. 2/3 pod względem wartości sprzedaży należy do czekolad mlecznych, a ok. 1/5 do czekolad gorzkich. Znacznie mniejszy udział stanowią czekolady białe oraz pozostałe.

Wskazano, że Polska jest największym rynkiem czekolady w Europie Środkowo-Wschodniej, na którym ok. 50 proc. udziałów posiada grupa trzech firm.

