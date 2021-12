Raport: Polska w 10 najlepszych kierunków do lokowania inwestycji z zakresu STEM

Polska jest piątą gospodarką w Europie i jedną z 10 na świecie, które w 2020 r. przyciągnęły najwięcej inwestycji w zakresie nauki, technologii, inżynierii i matematyki (tzw. STEM) - wynika z raportu "Invest in digital Poland".

Jak przekazała we wtorkowej informacji Polska Agencja Inwestycji i Handlu, "Invest in digital Poland" to pierwszy kompleksowy raport w sektorze nowych technologii dla inwestorów zagranicznych. W pracach nad jego przygotowaniem uczestniczyło ponad 25 organizacji i blisko 60 ekspertów.

Z opracowanego przez fundację Digital Poland i PAIH raportu wynika, że Polska jest piątą gospodarką w Europie i jedną z 10 na świecie, które w 2020 r. przyciągnęły najwięcej inwestycji w projekty typu "greenfield", czyli budowane od podstaw, w obszarze STEM. "We wszystkich projektach tego typu w ubiegłym roku do Europy napłynęło 177,3 mld dolarów bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Aż 11 proc. z nich trafiło do Polski, a ich wartość wyniosła ponad 20 mld dol." - przekazano, powołując się na dane fDi Markets.

W ogólnym rankingu Polska zajęła trzecie miejsce w Europie za Wielką Brytanią i Niemcami, wyprzedając takie kraje jak Francja czy Hiszpania. Biorąc pod uwagę, że wszystkie bezpośrednie inwestycje zagraniczne na świecie w 2020 r. wyniosły ponad 528 mld dol., udział Polski w inwestycjach typu "greenfield" wyniósł prawie 4 proc. Z kolei udział Polski w liczbie wszystkich projektów typu "greenfield" z zakresu STEM sięgnął 2,8 proc. - Polska znalazła się na 5. miejscu w Europie oraz 10. miejscu na świecie, tuż za Kanadą i Meksykiem.

Jak przekazano, nasz kraj jest też liderem w regionie Europy Środkowo-Wschodniej w zakresie bezpośrednich inwestycji zagranicznych. "Ponad 30 proc. bezpośrednich inwestycji zagranicznych w projekty typu greenfield, które były zlokalizowane w regionie CEE, zostało ulokowanych w Polsce" - zaznaczono. Dodano, że w 2020 r. Polska po raz pierwszy wyprzedziła pod tym względem Rosję - różnica wyniosła ponad 0,5 mld dol. na korzyść naszego kraju.

Z raportu wynika, że fundusze PE/VC zainwestowały w dotąd Polsce 2 mld euro. Dodano, że według raportu Digital Champions CEE "Polska zajmuje pierwsze miejsce pod względem liczby i łącznej kapitalizacji największych spółek technologicznych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej". W latach 2014 - 2020 dzięki programowi operacyjnemu SmartGrowth, współfinansowanemu przez UE, w Polsce powstało 420 centrów badawczo-rozwojowych, które stanowią podstawę dla nadchodzącego boomu R&D.

"Projekty inwestycyjne z sektora nowoczesnych usług (BSS, R&D) należą do kluczowych inwestycji obsługiwanych obecnie przez naszą Agencję" - powiedział, cytowany we wtorkowej informacji PAIH, jej prezes Krzysztof Drynda. Dodał, że jest to najpopularniejszy sektor w portfelu inwestycyjnym PAIH. Drynda przypomniał, że od stycznia 2021 r. Agencja zrealizowała 38 projekty tego typu o łącznej wartości inwestycji 184 mln euro, a kolejnych 37 jest w trakcie realizacji. Łączna wartość aktywnych projektów BSS wynosi 121,9 mln euro a deklarowane zatrudnienie 9121 pracowników - dodał.

Jak zaznaczono, w Polsce "nie brakuje dobrze wykształconych i otwartych na innowacje pracowników", którzy napędzają branżę i przyciągają zagranicznych inwestorów. Przypomniano, że Polacy zajmują 3. miejsce w rankingu "The Best Developers in The World". Są też uznawani za jednych z najbardziej pracowitych programistów globu.

W opinii autorów raportów w najbliższych latach można spodziewać się wzrostu znaczenia polskiej nauki w Europie i na świecie. "Dobre perspektywy dla sektora nowych technologii i nowoczesnych usług potwierdza trend polegający na przenoszeniu do naszego kraju usług nastawionych na zaawansowane badania i rozwój" - podkreślono.

