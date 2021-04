Raport: pomimo pandemii przybywa nowych parków handlowych i centrów codziennych zakupów

Pomimo pandemii przybywa nowych parków handlowych i centrów codziennych zakupów - wynika z opublikowanego w poniedziałek raportu firmy doradczej JLL. Firma podaje, że wartość transakcji inwestycyjnych na rynku nieruchomości handlowych wyniosła w tym czasie 190 mln euro.

Z podsumowania sytuacji na rynku nieruchomości handlowych w Polsce na koniec I kwartału 2021 r. firmy JLL wynika, że pomiędzy styczniem a marcem br. do użytku oddano blisko 93 tys. mkw. powierzchni handlowej, co było wynikiem porównywalnym do zeszłorocznego.

Struktura nowej podaży objęła tylko dwa wielkopowierzchniowe formaty: sklepy wolnostojące (55 proc. nowego metrażu) i parki handlowe (31 proc.). Pozostałe 14 proc. dotyczyło centrów codziennych zakupów - wskazali eksperci firmy.

Dodali, że w budowie pozostaje prawie 490 tys. mkw. powierzchni handlowej we wszystkich formatach.

Firma podała, że pomimo pandemii, łączna wartość transakcji inwestycyjnych w sektorze nieruchomości handlowych w I kwartale 2021 wyniosła ok. 190 mln euro, co dość nieoczekiwanie było drugim najsilniejszym otwarciem roku od ostatnich sześciu lat.

"Biorąc pod uwagę ograniczone funkcjonowanie dużych obiektów inwestorzy celują przede wszystkim w parki handlowe i centra codziennych zakupów, które od wielu miesięcy pozostają klasą produktów o największej płynności" - oceniła dyrektor Działu Rynków Kapitałowych Nieruchomości Handlowych JLL Agnieszka Kołat.

Dodała, że prognozowana struktura nowej podaży w 2021 r. odzwierciedla trend lokalności i wygodnych zakupów, który nasilił się podczas pandemii.

W ocenie analityczki rynku w JLL Joanny Tomczyk, pod względem powierzchni najmu wśród nowych obiektów w tym roku dominować będą parki handlowe, które mają odpowiadać za 36 proc. całkowitej powierzchni planowanej do oddania oraz wielkoformatowe sklepy wolnostojące z 27 proc. udziałem.

"Co ciekawe, po 18-19 proc. przypadnie na nowe centra handlowe i centra codziennych zakupów. To znacząca zmiana, zważywszy na to, że dominującym formatem rozwijanym na polskim rynku były dotychczas centra handlowe" - wyjaśniła.

Firma podała, że mimo zawirowań na rynku handlowym, które w oczywisty sposób wpłynęły na plany ekspansji większości marek, na otwarcie pierwszych sklepów w Polsce zdecydowało się trzech nowych graczy, również na rynku spożywczym obserwowany jest stopniowy rozwój konceptu tzw. twardego dyskontu. W ekspansji nie ustają także pozostali operatorzy spożywczy oraz najemcy z kategorii value retailers - czytamy.

W ocenie dyrektor Działu Wynajmu Powierzchni Handlowych w JLL Anny Wysockiej, ze względu na warunki rynkowe i wyzwania zarówno dla operatorów, jak i właścicieli obiektów handlowych, w polityce czynszowej coraz częściej pojawiają się elastyczne konstrukcje umów.

"Sprzyja to rozwojowi formatu typu pop-up. Sklepy tymczasowe to atrakcyjna propozycja dla rozwijających się marek, opcja sprzedaży nadwyżki towarów, ale także sposób na uzupełnienie niewynajętych przestrzeni w obiektach handlowych" - wskazała.

Dodała, że pomimo pandemii, czynsze w parkach handlowych i centrach codziennych zakupów pozostają stabilne.

