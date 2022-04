Raport: ponad 80 proc. Polaków docenia korzyści ekonomiczne z członkostwa w UE

Ponad 80 proc. Polaków docenia korzyści ekonomiczne z członkostwa w Unii Europejskiej, a ok. 82 proc. dostrzega wynikającą z tego poprawę sytuacji na rynku pracy - wynika z raportu Polskiego Instytutu Ekonomicznego.

1 maja 2022 r. minie 18 lat od przystąpienia Polski do Unii Europejskiej.

W tym czasie polskie PKB per capita wzrosło w ujęciu realnym o 85 proc. Dzięki akcesji średnioroczny wzrost gospodarczy był wyższy o 1,04 pkt. proc., napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych o 4,07 proc., a wartość eksportu o 3,2 proc. Korzyści z przynależności do UE odczuwa zdecydowana większość Polaków - zwrócili uwagę autorzy raportu Polskiego Instytutu Ekonomicznego "Pokolenie Unii Europejskiej".

Według raportu pozytywne skutki akcesji do UE dostrzega przeważająca część polskiego społeczeństwa. 80,1 proc. dorosłych mieszkańców Polski w wieku produkcyjnym docenia ekonomiczne korzyści z członkostwa w UE. 79,0 proc. twierdzi, że wejście do UE poprawiło ich standard życia, a 82,2 proc. wiąże akcesję z poprawą sytuacji na rynku pracy.

Z kolei 60 proc. osób w wieku 18-29 lat określa siebie jako Europejczyków, a 61 proc. deklaruje obronę kraju w razie wojny. Prawie 28 proc. młodych Polaków deklaruje też emigrację w razie Polexitu.

Autor raportu, analityk PIE Krzysztof Kutwa zwrócił uwagę, że sposób postrzegania świata przez osoby urodzone między 1995 a 2012 r. (tzw. iGen), zasadniczo różni się od przedstawicieli poprzednich generacji. "Widać to dobrze po stosunku do takich kwestii jak jakość środowiska, nacisk na komfort psychiczny czy stosunek do nierówności społecznych, które są dla przedstawicieli iGen priorytetowe" - wskazał.

Dwie trzecie osób z pokolenia iGen uważa, że bogactwo i dochody są nierówno rozdzielane w społeczeństwie. Większość uważa, że ustawodawstwo i bezpośrednia interwencja rządu mogłyby w znacznym stopniu zniwelować te różnice. Jednocześnie, w odniesieniu do tematyki integracji europejskiej, u młodych widać nieco większy eurosceptycyzm. 31,5 proc. przedstawicieli iGen opowiada się za jeszcze większym zjednoczeniem krajów członkowskich, podczas gdy tego samego zdania jest 37,6 proc. starszych pokoleń - komentuje raport Kutwa.

Jak wskazano w raporcie, 27,8 proc. młodych w wieku 18-29 lat wyjechałoby z Polski, gdyby nasz kraj wyszedł z Unii Europejskiej. Jednocześnie dla 53,9 proc. młodych obecny poziom integracji jest odpowiedni. Tego samego zdania jest 46,9 proc. przedstawicieli starszych pokoleń. Za jeszcze większym zjednoczeniem krajów członkowskich opowiada się 31,5 proc. pokolenia iGen; tego samego zdania jest 37,6 proc. respondentów ze starszych pokoleń. Natomiast blisko co 7. zarówno młoda, jak i osoba powyżej 29. roku życia uważa, że integracja zaszła zbyt daleko.

W raporcie zaznaczono, że "ocena poziomu integracji europejskiej jest skorelowana ze stosunkiem do działań Komisji Europejskiej" - im bardziej pozytywna, tym chętniej badani opowiadają się za dalszym postępem integracji. Jednym z przykładów takiego kierunku jest zastąpienie złotego wspólnym dla wielu państw UE euro. Większość respondentów jest przeciwna temu rozwiązaniu (51,0 proc.), podczas gdy odmiennego zdania jest 4 na 10 respondentów (42,3 proc.).

