Raport: ponad połowa sprowadzonych w 2022 r. do Polski motocykli przyjechała z Niemiec

W 2022 r. ponad połowa sprowadzonych do Polski motocykli przyjechała z Niemiec, to o blisko 3 proc. więcej niż w 2021 r.; druga jest Francja z udziałem 10 proc. - wynika z raportu serwisu clicktrans.pl. Ponad 80 proc. sprowadzonych jednośladów, to motocykle crossowe.

Jak podał serwis clicktrans.pl. w 2022 r. wzrosła popularność Niemiec, jako najpopularniejszego kraju, z którego Polacy sprowadzają motocykle.

Niemcy zajmują pozycję lidera niezmiennie od 2018 roku, jednak w 2022 roku ich udział w zleceniach na sprowadzenie motocykla do Polski po raz pierwszy przekroczył 50 proc. - wyniósł 52,5 proc. - dodano.

Z raportu wynika, że druga w tym zestawieniu jest Francja z udziałem 9,8 proc. (0,2 p.p. mniej niż w 2021 roku), a trzecia - Holandia, z której Polacy sprowadzili do kraju 9,1 proc. motocykli w 2022 (1,7 p.p. więcej niż w 2021).

Czwartym kierunkiem importu jednośladów jest Wielka Brytania z udziałem 7,5 proc. Import z Wysp zanotował duży spadek w porównaniu do 2020 r., kiedy udział sprowadzonych jednośladów sięgał 23 proc. W 2021 było to już tylko 9,6 proc. - podano.

Według autorów raportu co piąty sprowadzony do Polski w ub. roku motocykl to Yamaha, która w 2020 r. zastąpiła na pozycji lidera rynku Hondę.

Jak podano w publikacji, ponad 80 proc. sprowadzonych w 2022 r. jednośladów stanowiły motocykle crossowe. Udział motocykli sportowych i chopperów był na podobnym poziomie (odpowiednio 7,4 proc. i 7,3 proc.). Najmniej popularne są motocykle turystyczne - w 2022 r. ich udział wyniósł zaledwie 5,1 proc.

Z danych Instytutu Samar wynika, że w całym 2022 roku sprowadzono do Polski ponad 70 tys. jednośladów.

