Raport: pracownicy chcą pracować hybrydowo z przewagą pracy w biurze

Wynagrodzenie, czas potrzebny na dojazd oraz elastyczność to główne kryteria, które biorą pod uwagę pracownicy rozważając zmianę pracy - wynika z raportu formy CBRE. Docelowo pracownicy chcą pracować hybrydowo z przewagą pracy w biurze - stwierdzono w raporcie.

Pracownicy wskazują na trzy główne kryteria, które biorą pod uwagę rozważając nową ofertę pracy: wynagrodzenie, czas potrzebny na dojazd oraz elastyczność - stwierdzono w raporcie firmy CBRE "The Global Live-Work-Shop Report 2022". "Dwa ostatnie elementy nabrały znaczenia w pandemii, która według co drugiego pracownika, dzięki popularyzacji pracy zdalnej, poprawiła work-life balance" - zaznaczyli autorzy raportu.

Docelowo pracownicy chcą pracować hybrydowo z dominacją pracy w biurze. Drugi najbardziej pożądany scenariusz to całkowity powrót do biur, a trzeci - praca hybrydowa z dominacją przebywania w domu. Eksperci CBRE wskazali, że te scenariusze pokrywają się z praktyką obserwowaną na polskim rynku.

Według raportu elastyczność w zakresie tego, kiedy i z jakiego miejsca pracujemy, znajduje się w TOP3 kryteriów rozważanych w momencie zmiany pracy. Dla niemal 7 na 10 pracowników najistotniejsze jest wynagrodzenie. Na czas potrzebny na dojazd do biura, wskazało 45 proc. badanych; z kolei 40 proc. osób - na możliwość łączenia pracy w biurze z "home office" i swobodny wybór, kiedy i w jakich godzinach chcą pracować.

W ocenie Małgorzaty Niewińskiej z CBRE, cytowanej we wtorkowej informacji, najłatwiejszym sposobem na przyciągnięcie młodych do biur, jest zapewnienie im "stymulującego czasu, który potraktują jako rozwijający ich umiejętności".

Zgodnie z raportem w przypadku najbardziej preferowanych sposobów pracy w przyszłości, ciągła praca w biurze to idealny scenariusz dla co piątego pracownika. Najwięcej przychylnych głosów zdobywa praca hybrydowa z dominacją pracy w biurze (ok. 45 proc. wskazań), a ok. 15 proc. wybrałoby najchętniej pracę hybrydową z dominacją pracy w domu. Ciągła praca zdalna w przyszłości to scenariusz pożądany dla 3 proc. pracowników.

Niewińska zaznaczyła, że zgodnie z praktyką obserwowaną na polskim rynku firmy skłaniają się najbardziej do oferowania pracownikom dwóch dni pracy zdalnej w tygodniu oraz pracy w biurze przez pozostałe dni. Według niej widać brak chęci powrotu na pełen etat do przestrzeni biurowej.

"Pracownicy mocno przyzwyczaili się do tej opcji, która poprawia ich work-life balance, ale też co istotne, firmy wiedzą, że pracujący na home office są tak samo efektywni jak w biurze" - stwierdziła. Z badania wynika, że połowa pracowników czuje teraz, że szefowie bardziej im ufają - podsumowała.

CBRE Group, Inc. świadczy usługi m.in. w zakresie nieruchomości komercyjnych. Firma zatrudnia ponad 100 tys. pracowników (nie wliczając podmiotów stowarzyszonych i partnerskich) i obsługuje inwestorów i najemców nieruchomości za pośrednictwem ponad 530 biur na całym świecie.

