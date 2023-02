Raport: produkcja samochodów w Polsce wzrosła w ub.r. o 10,1 proc. rdr

W ubiegłym roku w Polsce wyprodukowano o 10,1 proc. samochodów więcej niż rok wcześniej. Zarazem spadła sprzedaż nowych aut osobowych; wyjątkiem były segmenty premium+ i pojazdów z napędami alternatywnymi, w których odnotowano wzrosty - wynika z raportu nt. branży motoryzacyjnej.

Jak odnotowali autorzy raportu Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego (PZPM) i KPMG w Polsce "Branża motoryzacyjna", liczba rejestracji nowych samochodów osobowych w Polsce w 2022 r. wyniosła 419,7 tys., czyli o 6 proc. mniej rdr. Klienci indywidualni zarejestrowali 121,6 tys. nowych samochodów - o 5,1 proc. więcej niż rok wcześniej. Z kolei klienci instytucjonalni zarejestrowali w zeszłym roku 298,2 tys. samochodów - o 9,9 proc. mniej niż w 2021 r.

W opracowaniu zaznaczono, że 2022 r. był kolejnym rokiem spadków w rejestracjach pojazdów w Polsce. "Wzrosty zanotowały jedynie segmenty pojazdów nisko- i zeroemisyjnych oraz marki premium" - podkreślono w poniedziałkowej informacji KPMG.

Zgodnie z raportem producenci samochodów osobowych popularnych marek sprzedali w Polsce w ubiegłym roku 323,7 tys. pojazdów, co oznacza spadek sprzedaży o 8,9 proc. rdr. 2022 rok był natomiast lepszy dla segmentu aut osobowych marek premium+, których zarejestrowano 96,1 tys. co przełożyło się na 5,2 proc. wzrost rdr. "Za ten wzrost odpowiadają przede wszystkim klienci indywidualni, którzy w ubiegłym roku zarejestrowali 15,6 tys. nowych samochodów premium+, aż o 59,3 proc. więcej niż w 2021 roku" - stwierdzono.

Cytowany w poniedziałkowej informacji prezes PZPM Jakub Faryś zwrócił uwagę, że segment premium to tradycyjnie grupa pojazdów najmniej wrażliwa na gorszą koniunkturę gospodarczą. Jak zauważył, to pojazdy, które są kupowane przez ludzi bardzo zamożnych oraz dla wyższej kadry managerskiej w firmach. "Biorąc pod uwagę fakt, że krajowi producenci zapowiadają w najbliższych latach uruchomienie produkcji kolejnych modeli, można oczekiwać, że rok 2023 zakończy się znacznie większym wzrostem produkcji niż ubiegły" - ocenił.

Jak wskazano w publikacji, sprzedaż nowych samochodów osobowych z napędami alternatywnymi w 2022 r. wyniosła 170,2 tys. pojazdów, co oznacza wzrost o 6,2 proc. w stosunku do 2021 r. W tym czasie klienci instytucjonalni zarejestrowali 121,7 tys. tego typu samochodów, co przełożyło się na wzrost o 0,5 proc. rdr. Z kolei klienci indywidualni kupili 48,5 tys. nowych samochodów tego typu - o blisko 24 proc. więcej niż rok wcześniej.

"Dynamiczny wzrost rejestracji samochodów z napędami alternatywnymi nie dziwi w świetle europejskich rozwiązań legislacyjnych i należy się spodziewać, że w najbliższych latach nadal będziemy obserwować wzrost liczby rejestracji tych właśnie pojazdów" - stwierdził prezes PZPM.

W raporcie zwrócono uwagę, że najsilniejszy wzrost sprzedaży samochodów z napędami alternatywnymi w Polsce zanotowano w grupie samochodów elektrycznych. W 2022 r. zarejestrowano 11,3 tys. tego typu pojazdów, czyli o 58,1 proc. więcej niż w 2021 r. W ubiegłym roku większa sprzedaż wobec roku poprzedniego dotoczyła też hybryd plug-in (9,7 tys., wzrost o 5,8 proc. rdr) oraz innych aut hybrydowych (136,9 tys., tj. o 5,1 proc. więcej rdr). "Jedynie samochody osobowe napędzane LPG zamknęły 2022 rok spadkiem sprzedaży na poziomie 9,5 proc. rdr z liczbą 12,2 tys. zarejestrowanych pojazdów" - wskazał Mirosław Michna z KPMG w Polsce.

Według autorów opracowania po rekordowo dobrym dla segmentu samochodów dostawczych 2021 r., liczba rejestracji tego typu pojazdów w minionym roku spadła o 15,8 proc. rdr i wyniosła 62 tys. Zmalała sprzedaż zarówno aut dostawczych na olej napędowy (o 17,7 proc. rdr), jak i benzynowych (o 8,1 proc. rdr). Ponad dwukrotnie (o 111,5 proc.) wzrosła natomiast liczba rejestracji pojazdów dostawczych z napędem alternatywnym, która wyniosła 1,7 tys.

Dodano, że rekordową liczbę sprzedaży, drugi rok z rzędu, odnotował rynek pojazdów ciężarowych. W 2022 r. zarejestrowano 34,9 tys. nowych samochodów ciężarowych - o 6,8 proc. więcej niż w 2021 r. Spadki sprzedaży w ub.r. dotknęły z kolei rynek przyczep i naczep (-12 proc.), autobusów (-14,7 proc.) oraz motorowerów (-10,2 proc.).

Jak wskazano, w 2022 r. wyprodukowano w Polsce 483,8 tys. pojazdów - o 10,1 proc. więcej niż w roku poprzednim. Z fabryk w Polsce wyjechało w tym czasie 223,7 tys. aut dostawczych i ciężarowych, co oznacza wzrost o 29 proc. rdr. Spadek (o 2,2 proc. rdr) odnotowano w produkcji samochodów osobowych i autobusów (o 2,8 proc.).

Kwartalne raporty "Branża motoryzacyjna" oparte są o najnowsze dostępne dane rejestracyjne, statystyczne i rynkowe. Celem opracowań jest przedstawienie bieżących trendów w branży motoryzacyjnej w Polsce - zarówno na rynku motoryzacyjnym, jak i w produkcji przemysłowej oraz w motoryzacyjnych usługach finansowych. Publikacje są wspólnym przedsięwzięciem Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego oraz KPMG w Polsce.

Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego jest polską organizacją pracodawców branży motoryzacyjnej, zrzeszającą m.in. oficjalnych importerów i producentów samochodów, motocykli, motorowerów oraz czterokołowych pojazdów motocyklowych, a także producentów nadwozi, przyczep, naczep oraz części, zespołów i elementów pojazdów samochodowych przeznaczonych do pierwszego montażu.

