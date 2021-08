Raport: rekordowe półrocze na rynku magazynów w Polsce

W I półroczu 2021 deweloperzy zbudowali 1,16 mln mkw. magazynów - to o 100 tys. mkw. więcej rdr, a popyt brutto na koniec czerwca wyniósł ponad 3,41 mln mkw., co jest najwyższą półroczną wartością w historii polskiego rynku magazynowego - podała we wtorkowym raporcie firma Colliers.

Jak wynika z raportu, całkowita podaż nowoczesnej powierzchni magazynowej w Polsce na koniec I poł. 2021 r. osiągnęła poziom 21,85 mln mkw. "Biorąc pod uwagę fakt, że w budowie znajduje się 3,35 mln mkw. nowoczesnej powierzchni magazynowej, z czego część zostanie oddana do użytku jeszcze w tym roku, w najbliższych miesiącach możemy spodziewać się przełamania granicy 22 mln mkw. Liderzy wśród regionów" - wskazano.

Jak podano, pozycję rynków z największą podażą powierzchni magazynowej utrzymały Warszawa (trzy strefy), Górny Śląsk oraz Polska Centralna z wynikami: 5,05 mln mkw., 3,98 mln mkw. oraz 3,29 mln mkw.

Według dyrektorki Działu Doradztwa i Badań Rynku w Colliers Dominiki Jędrak, pod względem nowej podaży w pierwszej połowie roku prym wiodły Górny Śląsk (258,8 tys. mkw.), trzy warszawskie strefy (214,6 tys. mkw.) oraz Trójmiasto (183,4 tys. mkw.). Górny Śląsk prowadzi także pod względem powierzchni w budowie z wynikiem prawie 590 tys. mkw., kolejne pozycje na podium zajmują Polska Zachodnia (522 tys. mkw.) oraz Poznań (478,2 tys. mkw.) - podała.

Jak dodała, ukończenie projektów będących w trakcie budowy sprawi, że w ciągu najbliższych kwartałów aż trzy z rynków rozwijających się przekroczą granicę 1 mln mkw. zasobów całkowitej powierzchni magazynowej. "Będą to Trójmiasto, Szczecin oraz Polska Zachodnia" - wymieniła Jędrak.

Według autorów raportu, wzrost całkowitych zasobów rynku jest napędzany poprzez wzmożoną aktywność najemców. Całkowita wielkość transakcji zawartych w I poł. 2021 r. dotyczyła 3,41 mln mkw., niemal o 1 mln mkw. więcej niż w analogicznym okresie zeszłego roku - podano.

Jak wskazano, to najwyższa półroczna wartość w historii polskiego rynku magazynowego. Dodano, że najwięcej powierzchni wynajęto w Poznaniu (662,3 tys. mkw.), na Górnym Śląsku (643,4 tys. mkw.) oraz warszawskiej strefa II (456,6 tys. mkw.).

W ocenie analityka w dziale Doradztwa i Badań Rynku w Colliers Antoniego Szwecha, znaczące ożywienie najemców zaobserwowaliśmy na rynu poznańskim, gdzie doszło do podpisania dwóch największych umów w I poł. 2021 roku. "Był to najem 109 tys. mkw. przez DHL w ramach magazynu BTS oraz najem prawie 82,5 tys. mkw. w P3 Poznań II przez firmę Westwing. W rezultacie półroczny popyt w tym regionie był o ponad 100 tys. mkw. wyższy niż wynik za cały 2020 r" - wskazał.

Eksperci Colliers przewidują dalszy stabilny wzrost popytu na rynku magazynowym, co wiąże się z dynamicznym rozwojem branży e-commerce oraz spodziewanym zjawiskiem "nearshoringu". Jak zaznaczył Maciej Chmielewski partner w firmi w Colliers, pandemia COVID-19 spowodowała znaczny rozwój branży e-commerce w Polsce. "Aż cztery z pięciu największych podpisanych umów najmu w trakcie I poł. 2021 r. dotyczą najemców związanych właśnie z tym sektorem. W kolejnych kwartałach w związku z tzw. zjawiskiem "nearshoringu", oczekuje się napływu najemców z branży produkcyjnej" - zaznaczył.

