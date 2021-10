Raport: rynek kosmetyków naturalnych wzrósł o ponad 13 proc. w 2020r

Rynek kosmetyków naturalnych wzrósł o ponad 13 proc. w 2020 r, czyli w tempie kilkukrotnie wyższym niż cały rynek kosmetyczny ogółem - wynika z opublikowanego w piątek raportu PMR.

Jak wynika z raportu "Rynek kosmetyków naturalnych w Polsce 2021. Prognozy rozwoju na lata 2021-2026", kosmetyki naturalne sprzedawały się znacznie lepiej podczas pandemii niż kosmetyki tradycyjne. Co więcej - jak napisano - w latach 2021-2026 średnioroczna stopa wzrostu (CAGR) dla rynku kosmetyków naturalnych wyniesie ponad 10 proc.

Według autorów publikacji, pozytywnie na ten segment wpływają m.in.: wzrost zainteresowania naturalną pielęgnacją i naturalnymi składnikami, poszerzanie oferty kosmetyków naturalnych w sklepach niespecjalistycznych (zwłaszcza w dyskontach spożywczych), ale także poszerzająca się oferta produktowa.

Jak wynika z badania PMR przeprowadzonego w sierpniu 2021 r. na reprezentatywnej próbie 1 006 Polaków, największy odsetek badanych (26 proc.) kupuje kosmetyki naturalne w przypadku większości zakupów kosmetycznych. Są to częściej osoby w wieku 18-34 lata oraz osoby z dochodami powyżej 5 tys. zł netto per capita. Z kolei co 10 badany kupuje kosmetyki naturalne przy okazji każdych lub prawie każdych zakupów kosmetycznych. W tej grupie również przeważają osoby w wieku 18-34 lata, a także kobiety. Napisano, że największym kanałem dystrybucji kosmetyków naturalnych, są sklepy drogeryjno-kosmetyczne, gdzie kupuje je ponad połowa nabywców.

Wskazano, że najbardziej popularną wśród respondentów marką jest Bielenda, którą w ciągu pół roku zakupiło 4 na 10 respondentów. Dodano, że chętniej kosmetyki tej marki kupowały kobiety, konsumenci poniżej 35 lat oraz mieszkańcy miast do 20 tys. rezydentów. Napisano też, że kolejne pod względem popularności są marki Ziaja oraz Alterra (marka własna sieci Rossmann), przy czym obie marki są bardziej popularne wśród kobiet, a Ziaja - jak czytamy - jest również chętniej wybierana przez starszych konsumentów (powyżej 55 lat).

Zaznaczono też, że wśród marek wyprodukowanych przez celebrytki, najchętniej kupowana jest marka Ewy Chodakowskiej - BeBio, której produkty kupił co piąty badany. "Częściej były to kobiety oraz konsumenci w wieku poniżej 55 lat. Na wysoką popularność marki składa się dostępna cena jej produktów oraz względnie szeroka dostępność marki, m.in. produkty dostępne są w sklepach sieci Rossmann oraz dyskontów Lidl" - czytamy.

