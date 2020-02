Raport: technologie rozpoznające emocje zwiększają przychody firmy

Wykorzystanie w firmach informatyki afektywnej, czyli rozpoznającej emocje, pomoże zwiększyć przychody - wynika z raportu firmy doradczej Deloitte „Tech Trends 2020”. Globalny rynek rozwiązań afektywnych w 2019 r. warty był 22 mld dol.

Z raportu Deloitte wynika, że wykorzystanie informatyki afektywnej pomoże organizacjom na 17 razy szybszy wzrost przychodów w porównaniu z tymi, które takich działań nie podejmą. Ponadto, wielkość globalnego rynku rozwiązań afektywnych wzrośnie z 22 mld dolarów w 2019 r. do 90 mld dolarów w 2024 r., osiągając roczny wzrost na poziomie 32,3 proc. - czytamy.

Według Sławomira Lubaka z Deloitte, połączenie badań neurobiologicznych, czyli pomiaru aktywności mózgu, czy ruchu gałek ocznych, technik HCD, odpowiednich zasad etycznych organizacji oraz wartości ludzkich pozwoli firmom lepiej zrozumieć naturalne procesy decyzyjne klientów. "Umiejętne przetwarzanie pozyskanych danych stanie się zatem czynnikiem decydującym o sukcesie przyszłych innowacji" - dodał.

Według ekspertów Deloitte, rozwój technologii afektywnej nabiera tempa. "Oczekuje się, że dzięki technikom HCD, czyli projektowaniu opartym na szerszym poznaniu perspektywy człowieka, np. użytkownika, technologia będzie w stanie coraz lepiej rozpoznać emocje i kontekst sytuacji, w której człowiek się znajduje, a także odpowiednio na to zareagować" - wskazali.

W raporcie wskazano, że już dziś na wiele różnych sposobów firmy wykorzystują potencjał cyfrowych bliźniaków, czyli wirtualnych replik fizycznych urządzeń lub złożonych systemów. Np. w służbie zdrowia służą one do symulacji pracy ludzkiego serca. Możliwości te nie są nowe, ale trend nabiera tempa dzięki szybko rozwijającym się metodom modelowania, lepszej interoperacyjności oraz większej dostępności narzędzi i infrastruktury obliczeniowej.

Według ekspertów, w uzyskaniu większego wsparcia w kwestii unowocześniania systemów IT przeszkadzają wewnętrzne procedury planowania budżetu firm. W związku z tym, w ciągu kolejnych dwóch lat coraz więcej liderów działów IT i finansów będzie nawiązywać współpracę w celu wypracowania elastycznego podejścia do finansowania innowacji.

Zdaniem Daniela Martyniuka, w ramach zwinnej transformacji zazwyczaj redefiniowany jest proces budżetowania w firmach, który historycznie bazuje na corocznych budżetach, co może utrudniać szybkość działań w organizacji. "Aby przyspieszyć wdrożenie innowacyjnych rozwiązań, dyrektorzy zarządzający i finansowi muszą zbadać inne możliwości finansowania - na przykład współinwestowanie w obrębie branży czy sektora. Pozwoli to nie tylko współdzielić ryzyko z tym związane, lecz też osiągać wspólne cele rozwojowe" - dodał.

Deloitte to firma audytorska i konsultingowa oraz doradztwa finansowego i zarządzania ryzykiem. Działa w ponad 150 krajach.