Raport: tylko 3 proc. firm handlowych liczy na większe zamówienia w IV kwartale

Na większe zamówienia w IV kwartale tego roku liczy 3 proc. firm handlowych, a 42 proc. obawia się ich spadku. 63 proc. firm spodziewa się pogorszenia kondycji branży w związku z sytuacją polityczno-gospodarczą – wynika z raportu Europejskiego Funduszu Leasingowego.

Subindeks Barometru EFL w IV kwartale wyniósł 47,2 pkt (wzrost o 1,7 pkt k/k), pozostając jednym z najniższych w ciągu ostatnich dwóch lat - poinformował EFL. Zgodnie z raportem funduszu, na niską wartość subindeksu składają się trzy z czterech badanych obszarów - inwestycje, sprzedaż i płynność finansowa.

Według badania EFL, 100 proc. firm przewiduje taki sam poziom inwestycji jak w ubiegłym kwartale. Połowa przedsiębiorstw spodziewa się podobnej sprzedaży co kwartał wcześniej, 42 proc. prognozuje spadek zamówień, a 3 proc. liczy na większe obroty - wynika z raportu. "Za niską sprzedażą idzie gorsza płynność finansowa firm handlowych. 41 proc. firm obawia się słabszej kondycji finansowej. Tylko 2 proc. liczy na poprawę" - napisano.

Jedynie w kontekście finansowania zewnętrznego więcej respondentów wskazuje na wzrost zapotrzebowania (42 proc.) niż na spadek (3 proc.) - przekazano.

"Tak jak się tego spodziewaliśmy, ostatni tegoroczny pomiar dla branży handlowej osiągnął wyższą wartość niż kwartał wcześniej. Jednak ta różnica na plus jest minimalna i najpewniej związana ze zbliżającym się sezonem świątecznym, kiedy naturalnie wydatki konsumpcyjne są ponadprzeciętne" - poinformował Radosław Woźniak, prezes zarządu EFL. "Perspektywa długoterminowa wciąż nie zapowiada się optymistycznie, wręcz firmy handlowe mają w głowach najbardziej pesymistyczny scenariusz wśród wszystkich sześciu badanych branż" - dodał.

Na pytanie o sytuację w ich branży, 63 proc. badanych handlowców odpowiedziało, że się pogorszy, a 28 proc., iż pozostanie bez zmian - wynika z badania. "Dla porównania, w budownictwie 54 proc. wskazało na pogorszenia, w HoReCa [łączne określenie sektora hotelarskiego oraz gastronomicznego - przyp. PAP] - 55 proc, a w produkcji - 49 proc." - poinformował fundusz.

Jak wynika z raportu, 59 proc. firm handlowych odczuwa negatywny wpływ wojny za naszą wschodnią granicą na ich działalność, a 4 na 10 przedsiębiorców mówi, że wojna nie wpływa na nich w ogóle.

Barometr EFL jest syntetycznym wskaźnikiem informującym o skłonności firm z sektora MŚP do wzrostu. Badanie przygotowywane jest przez Ecorys na zlecenie Europejskiego Funduszu Leasingowego SA., a jego wyniki są publikowane co kwartał. Jego uczestnicy to mikro, małe i średnie firmy z całej Polski. W badaniu wzięła udział reprezentatywna grupa 600 mikro, małych i średnich firm od 26 września do 7 października 2022 roku.

