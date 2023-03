Raport UNESCO z okazji Światowego Dnia Wody: zużycie wody na świecie stale rośnie

Stan światowych zasobów i dostęp do wody, a także sposoby radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych, analizuje opublikowany w środę najnowszy raport UNESCO. 22 marca przypada Światowy Dzień Wody.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

Zużycie wody na świecie rośnie co roku o 1 proc., od 40 lat. Za wzrost zapotrzebowania na wodę odpowiadają kraje o średnim i niskim dochodzie, szczególnie wschodzące gospodarki - wynika z najnowszego raportu UNESCO. Na trend ten wpływają: wzrost populacji, rozwój społeczno-ekonomiczny, zmieniające się wzorce konsumpcyjne. Najwięcej wody per capita zużywa się w Ameryce Północnej i centralnej Azji.

Z podziemnych źródeł pochodzi połowa wody wykorzystywanej w gospodarstwach domowych oraz ok. 25 proc. wody do nawadniania.

Obserwowany jest spadek zasobów odnawialnych wody per capita (o 20 proc. pomiędzy rokiem 2000 a 2018). W największej mierze dotyczy to Afryki Subsaharyjskiej (41 proc.), centralnej Azji (30 proc.), zachodniej Azji (29 proc.), Ameryki Północnej (26 proc.). Niewielki spadek odnotowano w Europie (3 proc.).

Globalna statystyka nie zawsze oddaje lokalne uwarunkowania. Badacze stworzyli pojęcie "stres wodny" (ang. "water stress"), wykorzystywane do opisania sytuacji, w której zasoby wodne są niewystarczające lub gdy jakość wody nie spełnia podstawowych wymagań ludzi i środowiska. Ze zjawiskiem "stresu wodnego" borykało się na świecie od 2,2 do 3,2 miliarda ludzi (brany pod uwagę okres to minimum miesiąc; badania są prowadzone od 2010 r.).

Niedobór wody, na który wpływa również ocieplenie klimatu, może w niektórych krajach powodować straty nawet rzędu 6 proc. PKB do roku 2050, wywierając wpływ na rolnictwo, zdrowie, dochody, ale również migracje, a nawet konflikty - ostrzega UNESCO.

Światowy Dzień Wody został ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ rezolucją z 22 grudnia 1992 - w obliczu problemu z dostępem do czystej wody pitnej w wielu regionach świata. Celem Dnia Wody jest uświadomienie państwom członkowskim wpływu prawidłowej gospodarki wodnej na ich kondycję gospodarczą i społeczną.

Tegoroczny Dzień Wody upływa pod hasłem "Przyspieszenie zmian - bądź zmianą, którą chcesz zobaczyć w świecie", a jego celem jest zwrócenie uwagi na konieczność przyspieszenia zmian zmierzających do rozwiązania kryzysu związanego z wodą.

"Rób co możesz: od prostego oszczędzania wody w gospodarstwie domowym po zagospodarowanie wód deszczowych w ogrodzie" - zachęcają organizatorzy Dnia Wody.

Raport UNESCO "Partnerstwo i współpraca dla wody" zostanie zaprezentowany w czasie konferencji organizowanej 22 marca w Warszawie przez Instytut Geofizyki PAN oraz Komitetem Gospodarki Wodnej przy Prezydium PAN. W trakcie konferencji zostaną przestawione referaty na temat "potencjalnych korzyści z synergii małych działań w ramach retencji leśnej Polski", "wody w pomocy humanitarnej i rozwojowej" oraz pt. "Badania rzek i kanałów z wykorzystaniem nauki obywatelskiej". Konferencja jest dostępna również online - informacje można znaleźć na stronie IGF PAN (https://www.igf.edu.pl/swiatowy-dzien-wody-2023.php).

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl