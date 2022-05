Raport: upowszechnienie pracy zdalnej i hybrydowej szansą dla sektora IT w Krakowie

Upowszechnienie się pracy zdalnej i hybrydowej sprawiło, że potencjalna pula pracowników do zatrudnienia przez działające w Krakowie firmy IT zwiększyła się z 50 tys. do 300 tys. specjalistów z całej Polski – wskazuje raport o rynku IT w Krakowie.

Zdaniem autorów raportu zmiana na rynku pracy IT związana z pracą zdalną i hybrydową jest ogromną szansą dla rozwoju Krakowa. Firmy z sektora IT łącznie zatrudniają obecnie w stolicy Małopolski prawie 50 tys. specjalistów.

Tegoroczny raport "Krakow IT Market Report" został opracowany przez firmę konsultingową Motife oraz stowarzyszenie Aspire zrzeszające spółki z sektora biznesowo-technologicznego w Krakowie.

Wśród głównych wniosków raportu znalazło się stwierdzenie, że praca zdalna i hybrydowa zwiększyła potencjalną pulę pracowników do zatrudnienia z 50 tys. do 300 tys. profesjonalistów z branży IT z całej Polski.

"W czasach ogromnego zapotrzebowania na technologiczne talenty taka wiadomość zupełnie zmienia reguły gry" - ocenił prezes Motife Michał Piątkowski.

Zdaniem Andrew Hallama, szefa stowarzyszenia Aspire, upowszechnienie się pracy zdalnej jest ogromną szansą dla rozwoju Krakowa jako hubu technologicznego dla firm chcących rozbudowywać swoje biznesy.

Raport wskazuje, że krakowskie spółki IT za swój cel w 2022 roku obrały rekrutację pracowników z Ukrainy, przyjmując do pracy zarówno ukraińskich pracowników, jak i całe korporacje.

Jak dotąd wiele firm z sektora technologicznego przeniosło swoich ukraińskich pracowników do Krakowa, znajdując tam rozbudowany ekosystem, infrastrukturę i wsparcie niezbędne do kontynuowania operacji biznesowych.

"Ten napływ miał natychmiastowy wpływ na dostępność powierzchni biurowych, przestrzeni do co-workingu i podnajmu w wyniku relokacji firm z Ukrainy do Krakowa" - wskazano.

Pomimo inflacji i rosnących oczekiwań dotyczących wynagrodzeń - przekazuje raport - krakowska scena technologiczna wraz ze swoimi specjalistami ds. IT niezmiennie pozostaje atrakcyjna dla globalnych firm, które chcą poszerzać swoje możliwości.

Według opracowania Kraków pozostaje kierunkiem przystępnym cenowo, jednak oszczędzanie kosztów nie jest dłużej główną motywacją dla firm. "Dostępność, jakość, możliwość szybkiego znalezienia odpowiedniego kandydata, niski potencjał wyczerpania rynku i kwestie kulturowe znaczą więcej dla firm rozważających wejście na Krakowski rynek" - ocenili autorzy.

Zgodnie z przedstawionymi danymi przynajmniej 20 nowych graczy na krakowskim rynku IT otworzyło swoje oddziały w zeszłym roku, przy czym większość firm należała do sektora Software i FinTech. Do końca 2022 roku planują one zatrudnienie 1000 inżynierów.

Pięciu największych pracodawców z tego sektora łącznie zatrudnia w stolicy Małopolski ok. 10 tys. inżynierów i specjalistów IT. Są to: Comarch, HSBC, Aptiv, Motorola, EPAM Systems.

W ostatnim czasie ciągle rośnie obecność firm z branży FinTech(innowacje technologiczne w sektorze finansów), a startupy nigdy wcześniej nie pełniły ważniejszej roli w funkcjonowaniu krakowskiego ekosystemu - wskazano w raporcie.

Obecnie branżę tę reprezentuje w Krakowie ponad 30 firm, wśród których znajduje się pięć tzw. jednorożców, czyli startupów wycenianych na co najmniej miliard dolarów (Revolut, Bitpanda, SpotOn, BlockFi i Zepz).

"To pokazuje, że Kraków jest atrakcyjny dla firm o różnych kształtach i rozmiarach, jak i dla wielu rynkowych sektorów" - ocenili autorzy raportu.

Zauważyli także, że krakowskie firmy technologiczne współpracują ściśle z centrami usług wspólnych (Shared Services) i firmami zapewniającymi outsourcing sektora biznesowego (Business Process Outsourcing).

