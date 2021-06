Raport: w 2020 r. w centrach usług biznesowych 13,5 tys. nowych miejsc pracy

W centrach usług biznesowych w 2020 r. stworzonych zostało 13,5 tys. miejsc pracy; udział sektora w PKB Polski jest szacowany na ok. 3,5 proc. a wartość eksportu usług na poziomie 22,9 mld dol - wynika z raportu Związku Liderów Sektora Usług Biznesowych (ABSL).

Obecna podczas wtorkowej prezentacji raportu ABSL wiceminister rozwoju, pracy i technologii Anna Kornecka podkreśliła, że resort wspiera rozwój sektora usług biznesowych wspierając rozwój gospodarki opartej na wiedzy, procesy transformacji cyfrowej, automatyzację, robotyzację oraz zacieśnianie współpracy z przemysłem.

Podkreśliła także wagę prowadzonych w resorcie prac nad regulacjami dotyczącymi pracy zdalnej. "Rynek pracy jest dzisiaj rynkiem pracownika, i pracodawca, chcąc być atrakcyjnym dla tego pracownika musi nawiązać z nim pewnego rodzaju dialog. Chcielibyśmy, żeby tak wyglądała regulacja dotycząca pracy zdalnej. To jest ogromne wyzwanie, żeby zmienić nasze myślenie o pracowniku, a jednocześnie zabezpieczyć jego nieprzerwany rozwój (...), a jednocześnie zabezpieczyć pracodawcę przed wszystkimi możliwymi ryzykami" - mówiła.

Według raportu ABSL "Sektor Nowoczesnych Usług Biznesowych w Polsce 2021", udział sektora w PKB Polski jest szacowany na poziomie 3,5 proc. Z raportu wynika, że ze względu na międzynarodowy charakter usług gros centrów świadczy usługi na rzecz klientów z całego świata i tym samym sektor pozostaje ważnym eksporterem. Szacunkowa wartość eksportu usług biznesowych w 2020 r. wyniosła prawie 22,9 mld dol., co oznacza wzrost o 10.2 proc. Udział sektora w eksporcie ogółem z uwzględnieniem dóbr kształtuje się na poziomie 6,9 proc.

Jak podano, w 2020 r., w czasie pandemii w centrach usług biznesowych stworzonych zostało łącznie 13,5 tys. nowych miejsc pracy. Działalność rozpoczęły 74 nowe centra usług, które stworzyły 4,8 tys. nowych miejsc pracy. Najwięcej nowych miejsc pracy przybyło w Trójmieście (14,1 tys.), Warszawie i Poznaniu. W sumie na koniec I kwartału 2021 r. zatrudnienie w całej branży osiągnęło poziom 355 300 osób pracujących w 1602 centrach obsługi procesów biznesowych (BPO), usług wspólnych (SSC/GBS), IT oraz centrach badawczo-rozwojowych (R&D). Udział sektora w zatrudnieniu ogółem w sektorze przedsiębiorstw wzrósł do 5,6 proc.

Wśród głównych ośrodków usług biznesowych w latach 2016-2021 największy procentowy wzrost zatrudnienia odnotowano w Trójmieście (o 88,4 proc., czyli o 14,1 tys. osób), przy czym znaczny wzrost odnotowano również w Warszawie (85,6 proc.) i Poznaniu (72,0 proc.).

"Najnowsze dane potwierdzają, że systematycznie wzrasta stopień złożoności usług realizowanych w Polsce. Widoczny jest wyraźny trend w kierunku większej roli kompleksowych procesów i dalsze przechodzenie z back-office do middle-office generujące wyższą wartość dodaną. Jednocześnie zmiany wynikające z trendów powodują wzrost popytu na pracowników posiadających kompetencje cyfrowe" - podkreślono.

Jak podano, z informacji z badania ABSL Foresight Strategiczny 2021 wynika, że Polska nie jest już uważana za lokalizację o niskich kosztach, a raczej za lokalizację o optymalnych kosztach w przeliczeniu na wygenerowaną wartość.

Z raportu ABSL wynika, że sektor nowoczesnych usług dla biznesu w Polsce charakteryzuje wysoki poziom innowacyjności. 72,9 proc. przedstawicieli sektora zadeklarowało wprowadzenie innowacji w ciągu ostatnich 3 lat w porównaniu do 26,1 proc. odnotowanych przez GUS w sektorze przedsiębiorstw. Innowacje dotyczyły zmian w produkcie, asortymencie, procesach lub w organizacji firmy. Z analiz wynika, że obecnie jednym z głównych wyzwań sektora usług biznesowych jest przejście od roli naśladowcy do roli kreatora globalnych trendów, co oznacza konieczność znaczącej zmiany mentalności w kierunku większej kreatywności i innowacyjności oraz poszerzania kompetencji decyzyjnych.

Według raportu ABSL, przyspieszenie cyfryzacji, zmiana modelu pracy na hybrydowy lub całkowicie zdalny, potrzeba poszukiwania nowych talentów, nacisk na rozwój kompetencji miękkich - to główne trendy w rozwoju.

Zdaniem jego autorów, post-pandemiczna rzeczywistość będzie wymagała nowych wzorców zachowań i na nowo zdefiniowanej roli biur. Obecnie powierzchnia biurowa jest szacowana na 11,9 mln mkw. Polska jest niekwestionowanym liderem na rynku biurowym w regionie Europy Środkowo-Wschodniej i jednym z globalnych liderów. Pomimo spowolnienia gospodarczego, w 2020 r. oddano do użytku ponad 707 tys. mkw. nowych obiektów, co stanowi poziom porównywalny z 2019 r.

Raport Sektor nowoczesnych usług biznesowych w Polsce 2021 został opracowany w oparciu o bazę centrów usług w Polsce prowadzoną przez ABSL, wyniki corocznego badania ankietowego ABSL firm sektorowych zrealizowanego w okresie styczeń-luty 2021 r., a także wynik badania "foresightu strategicznego" przeprowadzonego z udziałem wybranych liderów sektora.

Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych zrzesza ponad 220 największych światowych firm, reprezentujących sektor, który tworzy ponad 1,5 tys. centrów usług w ponad 50 miastach.

