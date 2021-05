Raport: w 2020 r. wartość sprzedaży produktów Fairtrade w Polsce przekroczyła 0,5 mld zł

W 2020 r. sprzedaż hurtowa netto produktów Fairtrade wzrosła o 84 proc. względem poprzedniego roku, osiągając wartość 541 mln zł, a najczęściej kupowane były czekolada oraz kawa. W ciągu pięciu lat sprzedaż takich produktów w Polsce wzrosła 20-krotnie.

Fairtrade, to jeden z systemów certyfikacji Sprawiedliwego Handlu, czyli międzynarodowego ruchu organizacji pozarządowych, konsumentów, biznesu w krajach tzw. globalnego południa, którego celem jest poprawa sytuacji drobnych producentów i rolników. Fairtrade działa na rzecz wyższych cen skupu, godziwych warunków pracy i bardziej sprawiedliwych warunków handlowych dla rolników i pracowników w krajach rozwijających się.

Fundacja Fairtrade Polska opublikowała raport nt. tego rynku w Polsce.

Poinformowano w nim, że w 2020 roku sprzedaż hurtowa netto produktów certyfikowanych Fairtrade wzrosła o 84 proc. względem poprzedniego roku, osiągając wartość 541 mln zł. W 2019 roku było to 293 mln zł; w 2018 - 95 mln zł; w 2017 - 61 mln zł; w 2016 - 37 mln zł; a w 2015 - 27 mln zł.

W raporcie wskazano, że jeśli chodzi o udział poszczególnych kategorii produktowych, to zdecydowanie górują wyroby czekoladowe, które w 2020 r. wygenerowały 84 proc. sprzedaży hurtowej o wartości 467 mln zł. Na drugim miejscu uplasowała się kawa, z 14 proc. udziałem w sprzedaży. W 2016 roku to kawa stanowiła 82 proc. wartości hurtowej produktów Fairtrade sprzedanych na polskim rynku, a wyroby czekoladowe 15 proc.

"Stało się to głównie za sprawą elastycznego modelu pozyskiwania surowców FSI (Fairtrade Sourced Ingredient). Umożliwia on używanie do wytwarzania produktów złożonych - na przykład czekolady - tylko jednego certyfikowanego surowca. Model FSI znacząco zwiększył sprzedaż wyrobów z kakao ze znakiem Fairtrade w Polsce i na świecie, dając realne wsparcie producentom tego surowca" - wyjaśniła Fundacja.

Dodano, że głównymi dystrybutorami produktów czekoladowych w Polsce są sieci handlowe, takie jak Lidl, Kaufland i Aldi, które oferują je pod marką własną. Z kolei wiodącym kanałem sprzedaży kawy Fairtrade od lat pozostają punkty gastronomiczne Stop Cafe na stacjach Orlenu. Na drugim miejscu plasuje się sprzedaż kaw Fairtrade firmy Tchibo.

Fundacja poinformowała ponadto, że w 2020 roku w Polsce funkcjonowało 41 firm certyfikowanych i licencjobiorców Fairtrade (23 firmy certyfikowane; 6 firm z umową licencyjną; 12 firm z licencją i certyfikatem).

Inicjatywa Firtrade obejmuje ponad 1,8 mln rolników i pracowników najemnych w 72 krajach świata, zrzeszonych w ponad 1,8 tys. organizacjach producentów. Produkują oni między innymi kawę, herbatę, cukier trzcinowy, kakao, owoce tropikalne, bawełnę czy kwiaty. Na świecie jest ponad 35 tysięcy certyfikowanych produktów Fairtrade, dostępnych w ponad 145 krajach.

