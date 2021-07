Raport: w 2020 r. wartość transakcji inwestycyjnych w sektorze hotelowym regionu CEE-6 wyniosła 370 mln euro

W 2020 r. wartość transakcji inwestycyjnych w sektorze hotelowym regionu CEE-6 (Bułgaria, Czechy, Węgry, Polska, Rumunia i Słowacja) wyniosła zaledwie 370 mln euro - wynika z opublikowanego w czwartek raportu firm CMS i Cushman & Wakefield.

Aktywność transakcyjna w 2020 r. utrzymała się na poziomie znacznie wyższym od odnotowanego w czasie kryzysu finansowego w 2009 r., gdy wolumen transakcji spadł do 209 mln euro - czytamy w raporcie.

"W 2020 r. wartość transakcji inwestycyjnych w sektorze hotelowym w regionie CEE-6 (Bułgaria, Czechy, Węgry, Polska, Rumunia i Słowacja) wyniósł zaledwie 370 mln euro" - podano. Jak wskazano, "jest to wynik znacznie poniżej wstępnych oczekiwań )prognozowano roczny wolumen w wysokości 1,8 mld euro) i stanowi spadek o 74,2 proc. w porównaniu z rokiem 2019, w którym zainwestowano w hotele rekordową kwotę 1,4 mld euro".

Wiele transakcji, jak podkreślono, wstrzymano lub zrezygnowano z ich sfinalizowania, a aktywność transakcyjna początkowo niemal całkowicie zamarła z powodu pandemii koronawirusa.

87,6 proc. ubiegłorocznego wolumenu, jak wynika z raportu, stanowiły transakcje, których realizację rozpoczęto jeszcze przed wybuchem koronakryzysu.

W raporcie podkreślono, że skala spadku aktywności transakcyjnej w tej części Europy była większa, niż dla całego rynku europejskiego, na którym wartość transakcji inwestycyjnych zmniejszyła się o 62,8 proc. Zdaniem autorów opracowania powodem jest to, że ze względu na niepewność spowodowaną pandemią wielu inwestorów wolało bardziej dojrzałe, zachodnie rynki inwestycyjne.

Niemal wszystkie transakcje sfinalizowane w regionie w 2020 r. zostały zawarte w stolicach (98,6 proc.). To istotna zmiana wobec 2019 r., w którym na stolice przypadło tylko 72,2 proc. transakcji - zauważono w raporcie. Według jego autorów, inwestorzy w ub. roku preferowali bezpieczeństwo inwestowania w największych miastach.

Po wybuchu pandemii na inwestycje przeznaczono zaledwie 46 mln euro - czytamy. Od początku 2021 r. sfinalizowano już z kolei transakcje o wartości blisko 140 mln euro, według prognoz natomiast bieżący rok może zakończyć się wynikiem na poziomie 320 mln euro - oceniono.

"W perspektywie długofalowej rynek hotelowy w regionie nadal ma duży potencjał" - napisano. "Średnioroczny wolumen transakcji inwestycyjnych w ostatnich pięciu latach (2016-2020) wyniósł 791 mln euro, tj. 2,7 razy więcej, niż wynik osiągnięty w czasie szczytu poprzedniego cyklu (296 mln euro w latach 2002-2006)" - stwierdzili autorzy opracowania.

"To potwierdza fakt, że rynek inwestycyjny w Europie Środkowo-Wschodniej umocnił swoje fundamenty na przestrzeni lat, co znajduje odzwierciedlenie we wzroście zainteresowania i aktywności inwestorów w tym regionie" - czytamy.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl