Raport: w 2021 r. Polacy częściej budowali mniejsze domy i na mniejszych działkach

W ub.r. Polacy częściej budowali mniejsze domy, od 100 do 150 m kw. i na mniejszych działkach - wynika z opublikowanego w środę raportu. Najczęściej wybieranym sposobem ogrzewania było gazowe, na drugim miejscu - pompy ciepła.

W raporcie przedstawiono wyniki badania zrealizowanego przez Oferteo.pl w styczniu br. wśród osób, które w 2021 r. budowały dom.

Według raportu rośnie zainteresowanie budową domów na mniejszych działkach. W 2020 r., tak jak i w 2019, 32 proc. Polaków wybierało działki o powierzchni wynoszącej od 5 do 10 arów (od 500 do 1000 m kw.). W ub.r. wynik ten był o 6 pkt proc. wyższy (38 proc.). Jednocześnie spadła popularność działek o wielkości od 10 do 20 arów, czyli od 1000 do 2000 m kw. (31 proc. wobec 40 proc. w 2020 r.). 7 proc., podobnie jak w poprzednich latach, zdecydowało się na budowę na działce do 5 arów (500 m kw.).

Ankietowani najczęściej budowali domy na działkach położonych na terenach wiejskich (56 proc.) lub w niewielkich miasteczkach do 20 tys. mieszkańców. Najmniej popularne okazały się miasta, w których żyje od 250 tys. do 500 tys. osób.

Z badania wynika, że najczęściej wybieranym metrażem, podobnie jak rok wcześniej, był ten mieszczący się w przedziale od 100 do 150 m kw. Odpowiedziało tak 50 proc. respondentów. Zainteresowanie domami z powierzchnią mieszkalną od 150 do 200 m kw. w porównaniu z ubiegłorocznym raportem zmalało o 7 pkt proc. (do 15 proc.).

Najwięcej ankietowanych zdecydowało się na domy parterowe z poddaszem użytkowym (48 proc.). Mniej popularne były budynki parterowe - wybrało je 32 proc., a 1,4 proc. wybudowało dom liczący powyżej dwóch pięter.

Jeśli chodzi o technologię, w jakiej budowane były domy, niezmiennie największą popularnością cieszyła się tradycyjna metoda murowana, którą w ub.r. wybrało 76 proc. respondentów. Znacznie mniej, 10 proc. inwestorów, zdecydowało się na budowę drewnianych domów w technologii szkieletowej (kanadyjskiej), o 2 pkt proc. mniej niż w 2020 r. Nie zmieniły się także preferencje budujących dotyczące pokrycia dachu. Większość użyła blachy lub blachodachówki (42 proc.) oraz dachówki ceramicznej (34 proc.).

Najczęściej wskazywanym sposobem ogrzewania w nowo budowanych domach było ogrzewanie gazowe. Zdecydowało się na nie 40 proc. osób. Przybyło osób korzystających z ekologicznych pomp ciepła, na co mogą mieć wpływ dostępne programy dofinansowań, takie jak "Moje ciepło" i "Czyste powietrze 2022". W 2021 r. takie rozwiązanie wybrało 34 proc. ankietowanych, czyli o prawie 8 pkt proc. więcej niż w 2020. 17 proc. wybrało kotły na paliwo stałe, takie jak: węgiel, ekogroszek, miał, drewno opałowe, biomasa czy słoma, 16 proc. - ogrzewanie elektryczne, a 11 proc. - kolektory słoneczne.

W raporcie zaznaczono, że w ub.r., podobnie jak w 2020 r., budowa domu była naznaczona trwającą pandemią. "Spowodowało to wiele trudności, z którymi zmagali się budujący. Niepewność źródeł dochodu oraz wzrastające ceny skłoniły wielu Polaków do ponownego przekalkulowania kosztów planowanej inwestycji. Najbardziej negatywnie na cały proces wpłynęły jednak opóźnienia w dostawie materiałów oraz w dostępie do ekip budowlanych" - zaznaczono.

Badanie ankietowe przeprowadzono metodą CAWI na próbie 416 osób, które w 2021 r. budowały dom.

