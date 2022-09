Raport: w 2022 r. Chorwację odwiedziło już ponad milion Polaków

Polscy turyści są na czwartym miejscu wśród nacji najczęściej odwiedzających Chorwację. W tym roku kraj ten odwiedziło już ponad 1 mln Polaków - poinformowała w środę Chorwacka Wspólnota Turystyczna. W stosunku do 2019 r. liczba wszystkich turystów zwiększyła się o prawie 92 proc.

Chorwacka Wspólnota Turystyczna (CWT) poinformowała w środę, że 20 września liczba odwiedzających Chorwację turystów z Polski przekroczyła 1 milion. "Według systemu eVisitor jest to dokładnie liczba 1.000.331 osób, które zrealizowały do tej pory 6.392.138 noclegów. Wynik ten cieszy tym bardziej, że osiągnięto go ponad 1,5 miesiąca wcześniej niż w 2021" - wskazano w informacji prasowej.

Ulubionymi regionami odwiedzanymi przez Polaków były żupanie splicko-dalmatyńska, istryjska, zadarska, primorsko-gorańska i szybenicko-knińska. Z kolei pięcioma najczęściej odwiedzanymi miejscowościami okazały się Makaraska, Omiš, Zadar, Baška Voda i Orebić.

"Podobnie jak w latach ubiegłych widać wyraźną tendencję w realizacji przyjazdów gości indywidualnych (ok. 70 proc.) w stosunku do tych zrealizowanych za pośrednictwem biur podróży (ok. 30 proc.)" - podano. Polskie biura podróży wysłały w tym roku do Chorwacji 246 tys. 715 gości, którzy zrealizowali 1 mln 538 tys. 331 noclegów. W stosunku do roku 2021 to wzrost o odpowiednio ok. 106,5 i 99,7 proc.

CWT oceniła rok 2022 jako "bardzo dobry dla całej branży turystycznej w Chorwacji". "Do 20 września nasz kraj odwiedziło 16.725.963 gości, co stanowi wzrost w stosunku do 2021 r. o 36,77 proc. oraz 91,93 proc. rezultatu z 2019 r." - wskazano. Polacy są czwartym narodem najchętniej przyjeżdżającym do Chorwacji zaraz po Niemcach, Austriakach i Słoweńcach - zaznaczono.

Przypomniano, że według danych Administracji Skarbowej Republiki Chorwacji od początku roku do 30 sierpnia opodatkowano z działalności turystycznej łącznie 28 mld 931 mln kun, czyli o 64 proc. więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. W porównaniu z identycznym okresem 2019 odnotowano wzrost w sumie o 38 proc.

Zgodnie z opublikowanym pod koniec sierpnia br. sondażem IBRiS przeprowadzonym na zlecenie Radia Zet, w tym roku 42,4 proc. Polaków nie wyjechało na wakacje. Urlop poza Polską wybrało trochę więcej ankietowanych niż przed rokiem - 15 proc. (w zeszłym roku - 12,5 proc.).

