Raport: w 2022 r. najczęściej poszukiwano ekspertów IT, specjalistów ds. sprzedaży i pracowników fizycznych

W 2022 r. pracodawcy najczęściej poszukiwali ekspertów IT, specjalistów ds. sprzedaży i pracowników fizycznych - wynika z danych Pracuj.pl. W ostatnich miesiącach aktywność rekrutacyjna firm stopniowo zmniejszała się; mimo to odnotowano rekordową liczbę ogłoszeń.

W 2022 roku w Pracuj.pl zamieszczono 1,1 mln ofert zatrudnienia, o 13 proc. więcej niż rok wcześniej i najwięcej w historii serwisu. Aktywność firm w obszarze rekrutacji była widoczna szczególnie w I i II kwartale, gdy opublikowano łącznie prawie 600 tys. ofert.

W III kwartale 2022 r. liczba ofert w stosunku do tego samego okresu rok wcześniej ustabilizowała się, natomiast w IV kwartale widoczne były umiarkowane spadki. Jednak - jak podkreślono - nawet w tej sytuacji okres między październikiem i grudniem przyniósł drugi najwyższy wynik dla IV kwartału w całej historii portalu.

"Pierwsze półrocze 2022 roku pokazało, jak duży potencjał uwolniło postpandemiczne odbicie biznesu, przy jednoczesnym niedoborze talentów. Z kolei II półrocze zasygnalizowało, w jak dużym stopniu wydarzenia gospodarcze wpływają na dynamikę rekrutacji" - skomentował dyrektor zarządzający Pracuj.pl i członek zarządu w Grupie Pracuj Rafał Nachyna.

Najczęściej w 2022 r. poszukiwani byli eksperci ds. IT, do których kierowano 25 proc. ogłoszeń (prawie 280 tysięcy). Na drugiej pozycji z niewielką stratą do lidera znaleźli się specjaliści ds. sprzedaży. Kierowano do nich w całym minionym roku 274 tysiące ofert (25 proc.). W przypadku tej grupy niewątpliwie pozytywnie na jej popularność wśród pracodawców wpływać mogło zdjęcie większości restrykcji związanych z pandemią, co wpływało na większy ruch w centrach handlowych, a także rosnącą sprzedaż - oceniono.

Na kolejnych miejscach uplasowali się pracownicy fizyczni i specjaliści ds. obsługi klienta (w obu przypadkach 13 proc. ofert), a w dalszej kolejności specjaliści ds. finansów (11 proc.) oraz inżynierii (10 proc.).

Branże najbardziej aktywne w poszukiwaniu pracowników to finanse i bankowość (12 proc. ofert), IT (10 proc.) oraz handel detaliczny (9 proc.). Porównując te dane z najbardziej poszukiwanymi specjalizacjami stwierdzono, że specjaliści IT coraz częściej rekrutowani są także przez firmy, dla których obszar technologii nie stanowi głównego profilu działalności.

Pod koniec ub.r. 35 proc. ofert pracy stanowiły oferty umożliwiające pracę zdalną lub hybrydową. W rekrutacji widać było też rosnącą rolę kompetencji cyfrowych - 35 proc. wszystkich ofert dotyczyło specjalizacji, w których kompetencje cyfrowe są istotne. Jak podkreślono, nie chodzi tylko o specjalistów IT, ale też specjalistów od marketingu i reklamy, internetu/ecommerce oraz badań i rozwoju.

"Według Eurostatu Polska zajmuje dopiero 24. miejsce w Unii Europejskiej pod względem liczby osób posiadających kompetencje cyfrowe. Przyglądając się analizie raportu sporządzonego przez Komisję Europejską, aktualnie ok. 85 proc. wszystkich miejsc pracy w Unii Europejskiej wymaga co najmniej podstawowego poziomu tzw. kompetencji cyfrowych. Jak dodają badacze, do 2030 roku ten udział dodatkowo wzrośnie do 9 na 10" - zauważono w raporcie.

W ub.r. pracodawcy chętnie rekrutowali na stanowiska juniorskie. 168 tys. ofert (15 proc. wszystkich ogłoszeń) w serwisie dotyczyło stanowisk stażystów, praktykantów, młodszych specjalistów i asystentów, jednak także w przypadku tej grupy widoczne było lekkie wyhamowanie rekrutacji w IV kwartale 2022 roku.

Najwięcej rekrutacji prowadzono w 2022 w województwie mazowieckim, skąd pochodziło co piąte opublikowane ogłoszenie, przy czym udział Mazowsza jest mniejszy niż przed wybuchem pandemii (wówczas 25 proc.). Na kolejnych miejscach znalazły się województwo dolnośląskie (10 proc. ofert), województwo śląskie (9 proc.), małopolskie (9 proc.) oraz wielkopolskie (8 proc.). Z tych pięciu województw pochodziła ponad połowa wszystkich ogłoszeń o pracę.

