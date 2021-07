Raport: w czerwcu do Polski sprowadzono ponad 86 tys. używanych aut

W czerwcu br. z zagranicy sprowadzono do Polski 86 195 używanych samochodów osobowych i dostawczych DCM do 3,5 tony, tj. o 18,3 proc. więcej rdr - wynika z danych PZPM i Samar. Organizacje wskazały, że to najwyższy czerwcowy wynik od 5 lat.

Łącznie w pierwszym półroczu liczba rejestracji importowanych aut wyniosła 477 575 sztuk i jest o 26,7 proc. większa niż w analogicznym okresie 2020 roku. Według prognoz na koniec roku import przekroczy pułap 950 tys. sztuk - podały organizacje.

Średni wiek sprowadzonych w bieżącym roku samochodów osiągnął już 12 lat i 2 miesiące, a w samym czerwcu - o 2 miesiące mniej. W przypadku importowanych aut z silnikami benzynowymi średni wiek wynosi 13 lat i 3 miesiące. Roczniki 2009, 2008, 2007 i 2006 stanowią 1/3 takich rejestracji.

Samar wskazał, że w danych dotyczących importu widać systematycznie słabnące zainteresowanie silnikami wysokoprężnymi. Samochody z napędem diesla w czerwcowym imporcie aut osobowych stanowią 42,4 proc.

Trend 12-miesięczny zmniejszył się do poziomu 42,3 proc., najniższego od 3 lat. Średni wiek sprowadzanych samochodów z silnikami wysokoprężnymi to już blisko 11 lat - czytamy w raporcie.

PZPM dodał, że do Polski trafiają głównie samochody sprowadzane z Niemiec, Francji i Belgii.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl