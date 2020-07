Raport: w czerwcu zarejestrowano w Polsce139 nowych autobusów tj. o 43,3 proc. więcej niż w maju

W czerwcu br. zarejestrowano w Polsce 139 nowych autobusów, to o 43,3 proc. więcej (42 egzemplarze) niż w maju - podał Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego. W I półroczu 2020 polscy przewoźnicy zarejestrowali łącznie 697 nowych autobusów.

Według analizy PZPM przygotowane na podstawie danych z Centralnej Ewidencji Pojazdów, w I połowie br. w naszym kraju zarejestrowano zaledwie 697 nowych autobusów, z czego w styczniu 158 sztuk, w lutym 122, w marcu 117, w kwietniu 64 sztuki, w maju 97 pojazdów i w czerwcu 139.

Jak wskazuje PZPM, czerwcowy wzrost jest bardzo pozytywnym sygnałem, ale jednocześnie też bardzo słabym wynikiem w odniesieniu do rezultatów z poprzednich lat. "Dla porównania, czerwcowy poziom sprzedaży przed rokiem wyniósł 397 sztuk, a w analogicznym miesiącu 2018 r. - 245. Tym samym tegoroczny wynik ostatniego miesiąca półrocza przełożył się na rekordowy spadek aż o 258 szt. rok do roku (-65 proc.). Na pocieszenie można tylko dodać, że to wyższy rezultat w porównaniu z majem i kwietniem br., kiedy zmiana rdr wyniosła odpowiednio -76,6 proc i -71,3 proc." - czytamy w analizie.

Według Związku, w czerwcu autobusy miejskie wyszły na plus w porównaniu z sytuacją sprzed roku. "W strategicznej dla rynku kategorii autobusów miejskich zanotowaliśmy 93 rejestracje, co oznacza wzrost o 11 sztuk czyli wzrost o 13,4 proc rdr)" - podano.

Jak wskazano, pozostałe segmenty cały czas tkwią w kryzysie. Najtrudniejsza sytuacja panuje wśród autobusów turystycznych. W ostatnim miesiącu odnotowaliśmy zaledwie 10 nowych autokarów (-63 sztuk, czyli o 86,3 proc mniej rdr). Z kolei największy ilościowo spadek wystąpił wśród minibusów (-199 sztuk co daje spadek o 84,7 proc. rdr).

Według ekspertów PZPM, to one do tej pory ciągnęły cały rynek w górę. "Tymczasem teraz te role się odwróciły" - ocenili.

Z czerwcowego raportu wynika, że podobnie niekorzystna sytuacja panuje w niszowym segmencie autobusów międzymiastowych, w którym w czerwcu ub.r. zakupiono 7 autobusów, podczas gdy w tym roku ani jednego.

Jak czytamy dalej w raporcie, w okresie styczeń-czerwiec br. polscy przewoźnicy zarejestrowali łącznie 697 nowych autobusów. W ciągu ostatniego miesiąca różnica w porównaniu do analogicznego okresu ub.r. zwiększyła się do 848 sztuk czyli mniej o 54,9 proc. rdr. "Spodziewamy się, że w lipcu br. wyniki będą nieznacznie lepsze" - ocenili analitycy PZPM.

Wskazali ponadto, że w miejskim segmencie ruszyły odbiory zamówionych wcześniej autobusów - głównie z unijnym wsparciem. "W 2019 roku kategoria autobusów miejskich przegrała (1032 sztuk) z segmentem MINI (1064) w walce o prymat na polskim rynku nowych autobusów. W tym, wyjątkowym roku spodziewamy się jednoznacznego zwycięstwa miejskiego segmentu, jako stosunkowo najmniej podatnego na negatywny wpływ epidemii COVID-19" - podkreślili.

Dodali, że to strategiczna kategoria rynku i to zarówno pod względem wartości sprzedawanych pojazdów, jak i miejsca ich produkcji. Zdecydowana większość z nich powstaje w Polsce" - wskazali.

Z danych PZPM wynika, że skumulowany, miejski wynik za pierwsze półrocze 2020 to 330 rejestracji, co oznacza niższy poziom od ubiegłorocznego o 267 sztuk (-44,7 proc. rdr), podczas gdy po maju mieliśmy wynik niższy od ubiegłorocznego o 278 sztuk czyli mniej o 54 proc. rdr. "To daje średnią sprzedaży na poziomie 55 szt. miesięcznie (po maju był to wskaźnik 47 sztuk.) Dla porównania, średnia miesięczna dla tej kategorii w 2019 roku wynosiła 86 sztuk" - czytamy w raporcie.

Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego powstał w 1992 roku. Liczy 53 członków - producentów i przedstawicieli producentów pojazdów w Polsce.