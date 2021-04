Raport: w drugiej połowie 2020 przybyło135 tys. mkw. powierzchni handlowej do wynajęcie

W drugiej połowie 2020 r. przybyło135 tys. mkw. nowej powierzchni handlowej do wynajęcia - wynika raportu PRCH Retail Research Forum. W 2021 r. przybędzie jeszcze 394 tys. mkw. powierzchni handlowej.

Jak czytamy w raporcie z podsumowaniem drugiego półrocza 2020 w branży centrów handlowych, podaż powierzchni handlowej na koniec ub. wynosiła ponad 12 mln mkw. Główną część, bo 86 proc., stanowią centra handlowe, ponad 11 proc. - parki handlowe i nieznacznie ponad 2 proc. - centra wyprzedażowe.

W ciągu ostatnich 5 lat nastąpiła niewielka zmiana udziału parków handlowych w podaży powierzchni handlowej, od 2015 roku wzrósł on o 3 p.p. W tym samym okresie udział centrów handlowych w całkowitych zasobach powierzchni handlowej zmniejszył się o niecałe 4 p.p.

W 2020 r. do użytkowania oddano o 4 proc. więcej powierzchni handlowej niż w roku poprzednim - łącznie 280 tys. mkw powierzchni do wynajęcie, z czego w drugiej połowie roku rynek zasiliło ponad 135 tys. mkw. Najwięcej, bo aż 74 proc. nowej podaży w ostatnich sześciu miesiącach 2020 r. zrealizowano w miastach do 100 tys. mieszkańców.

Wskazano, że w największych aglomeracjach do użytkowania oddano jedynie 20 proc. nowej powierzchni handlowej, co wynika z wysokiego nasycenia w nich powierzchnią handlową. Pozostałe 6 proc. zasiliło miasta średniej wielkości o liczbie od 200 tys. do 400 tys. mieszkańców.

W raporcie czytamy, że w 2021 r. w budowie jest 394 tys. mkw powierzchni handlowej do wynajęcia, z terminem otwarcia planowanym jeszcze w tym roku. Połowa budowanej obecnie powierzchni handlowej jest dedykowana formatowi parków handlowych, a kolejne 42 proc. będą stanowiły tradycyjne centra handlowe. Format mixed-use stanowi 6 proc. budowanej powierzchni, a 1 proc. to centra wyprzedażowe. Największy realizowany obecnie projekt będzie miał 30 tys. mkw.

Jak zaznaczył dyrektor zarządzający PRCH Krzysztof Poznański, w najnowszym raporcie skupiono się na przedstawieniu stanu aktualnego, ostrożnie podchodząc do prognozowania przyszłości. "Analizujemy na bieżąco dane dotyczące odwiedzalności i obrotów zwłaszcza w okresach otwarcia centrów handlowych. Każdorazowo po lockdownach szybko odbudowują się i stabilizują poziomy odwiedzalności centrów handlowych. Mamy też do czynienia z wyższą konwersją, a wysokie średnie paragony pokazują gotowość klientów do wzmożonej realizacji potrzeb i odreagowania okresu zamknięcia" - dodał.

Jak ocenił, wzrastająca świadomość klientów, postępujące szczepienia i profesjonalne przygotowanie centrów handlowych do pracy w okresie pandemii skłaniają do spojrzenia na rok 2021 z nadzieją na powrót do wyników sprzed pandemii.

Polska Rada Centrów Handlowych (PRCH) jest stowarzyszeniem, zrzeszającym ponad 200 firm działających w branży handlu i usług.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl