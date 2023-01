Raport: w grudniu sprowadzono do Polski o blisko 22 proc. mniej używanych aut niż rok wcześniej

W grudniu ub.r. zarejestrowano w Polsce niespełna 55 tys. sprowadzonych z zagranicy używanych samochodów o dmc do 3,5 t, tj. spadek o blisko 22 proc. rdr - podał Instytut Samar. Dodał, że w roku 2022 zarejestrowano ponad 772 tys. takich aut, co oznacza spadek na przestrzeni roku o 17,8 proc.

Jak podał we wtorek Samar, w grudniu zarejestrowano w Polsce 54 tys. 923 sprowadzone z zagranicy używane auta osobowe i dostawcze o dopuszczalnej masie całkowitej (dmc) do 3,5 tony, co oznacza spadek na przestrzeni roku o 21,8 proc. Zdecydowaną większość sprowadzonych pojazdów (dokładnie 50 tys. 075 sztuk), stanowiły samochody osobowe.

Według autorów raportu, grudniowy wynik jest najniższy od dekady (2012 roku). Jak wskazali, coraz wyraźniej widać, że kryzys rozlewa się również na mały biznes. "Import samochodów użytkowych spadł o 26,7 proc. co oznacza najbardziej drastyczny miesięczny wskaźnik spadku odnotowany w ubiegłym roku" - dodali.

Z danych Samaru wynika, że średni wiek importowanego auta w ostatnim miesiącu 2022 r. wyniósł 12,8 roku, a średnia po 12 miesiącach przekroczyła poziom 13 lat i osiągnęła dokładnie 13,1 roku. "Decydujący wpływ na taki wynik miał rekordowy wiek aut osobowych, który przekroczył 13 lat (13,2), a w przypadku silników benzynowych przekroczył nawet pułap 14 lat" - wyjaśniono w raporcie.

Wskazano, że najpopularniejszym źródłem importu aut do Polski są nadal Niemcy, Francja, Belgia i Holandia. Na piątym miejscu pozostają Stany Zjednoczone, które jako jedyne odnotowały w 2022 r. wzrost (6,6 proc. rdr) do poziomu blisko 38,6 tys. modeli. Import z Niemiecki zmniejszył się o 24 proc. rdr do niespełna 416 tys. sztuk.

