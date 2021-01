Raport: w grudniu zarejestrowano o 37,9 proc. więcej rdr nowych pojazdów użytkowych

W grudniu ub.r. zarejestrowano 2 448 pojazdów użytkowych pow. 3,5t, czyli autobusów, samochodów dostawczych oraz ciężarówek, to o 37,9 proc. więcej rdr - podał Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego. W całym 2020 r. zarejestrowano 20 671 nowych ciężarówek tj. o 27 proc. mniej niż w 2019.

PZPM poinformował w piątek, że w Polsce zarejestrowano w ostatnim miesiącu ub. roku 7838 nowych pojazdów użytkowych, czyli autobusów, samochodów dostawczych (w tym minibusów) oraz ciężarówek. Jest to wynik o 37,9 proc. lepszy rok do roku, ale o 16,3 proc. słabszy w porównaniu do listopada 2020.

"Od lipca 2019 nieprzerwanie przez kolejne jedenaście miesięcy panował negatywny trend na rynku. Pierwszy "plus" pojawił się w lipcu ub.r. kiedy to nastąpiło wzrost o 3,5 proc. rdr, ale dopiero końcówka roku odwróciła ten trend, w listopadzie zanotowano wzrost o 38,9 proc." - czytamy w raporcie.

Według PZPM, w całym 2020 r. przybyło 22 156 nowych pojazdów użytkowych o DMC pow. 3,5t. co oznacza spadek o 28 proc. rok do roku. W grupie samochodów ciężarowych rejestracji ubyło o 27 proc. w porównaniu z rezultatem od stycznia do grudnia 2019 r. a w grupie autobusów o 39,9 proc.

PZPM podało, że używanych pojazdów użytkowych sprowadzonych do Polski z zagranicy zarejestrowano w grudniu ub.r. 2 974 sztuk.