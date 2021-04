Raport: w I kwartale br. o 8 proc. rok do roku wzrósł zasób powierzchni biurowych w stolicy

W pierwszym kwartale tego roku zasoby powierzchni biurowej w Warszawie przekroczyły 6,04 mln m kw., co oznacza wzrost o 8 proc. rok do roku - wynika z najnowszego raportu CBRE. W tym samym okresie wynajęto 109 tys. m kw., czyli mniej o 21 proc. rdr.

"Na początku pandemii wielu ekspertów zakładało drastyczne zmiany w sektorze biurowym. Teraz wiemy, że do rewolucji nie doszło. W pierwszych miesiącach roku wynajęto 109 tys. m kw., co oznacza spadek o zaledwie 21 proc. rok do roku" - powiedział, cytowany w poniedziałkowej informacji, dyrektor działu powierzchni biurowych w CBRE Mikołaj Sznajder.

Z raportu wynika, że powierzchnia biurowa na warszawskim rynku wzrosła w pierwszym kwartale br. o 167 tys. m kw. Na tę liczbę składa się osiem projektów, które są obecnie w ok. 50 proc. wynajęte.

Jak dodano, w stolicy w budowie pozostaje blisko 400 tys. m kw. biur, z czego 174 tys. m kw. ma zostać ukończone do końca roku.

"Już teraz zasoby nowoczesnej powierzchni biurowej w Warszawie przekroczyły 6,04 mln m kw., co oznacza wzrost o 8 proc. rok do roku" - czytamy.

Z raportu wynika, że wzrost podaży idzie w parze z aktywnością najemców, "choć w ich zachowaniu nadal widać ostrożność". Jak dodano, w pierwszym kwartale 2021 r. struktura popytu odbiegała od wcześniej ustalonego standardu rynkowego, ponieważ 57 proc. powierzchni wynajęto w ramach nowych umów, co było szczególnie widoczne w strefach poza centrum.

"Ostrożność najemców znalazła odzwierciedlenie w niskim udziale ekspansji, który stanowił zaledwie 2,3 proc. popytu. Nadal jednak na plusie utrzymuje się poziom absorbcji powierzchni biurowej, który w wielu miastach na zachodzie Europy przez wpływ COVID-19 spadł i jest na dużo niższym poziomie, co potwierdza mocną pozycję stołecznego rynku" - wyjaśnił Sznajder.

W raporcie podkreślono, że średni współczynnik pustostanów biurowych w Warszawie w pierwszym kwartale 2021 r. wyniósł 11,4 proc., co oznacza wzrost o 1,5 pp. w porównaniu do ostatniego kwartału 2020 r. W sumie w stolicy dostępnych jest ponad 691 tys. biur.

Dodano, że średnie stawki czynszów w Warszawie wahają się od 16,75 do 22 euro m kw. za miesiąc. W lokalizacjach poza centrum ten koszt spada do 12,5 - 14,5 euro m kw. za miesiąc. Natomiast w najlepszych centralnych lokalizacjach czynsz waha się od 22,5-24,5 euro m kw. za miesiąc.

CBRE Group, spółka z siedzibą w Dallas, świadczy usługi doradcze m.in. w zakresie nieruchomości komercyjnych i inwestycyjnych, wynajmu.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl