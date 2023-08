Raport: w I poł. 2023 r. wartość inwestycji na rynku nieruchomości komercyjnych w Polsce przekroczyła 0,87 mld euro

W pierwszej połowie br. wartość inwestycji na rynku nieruchomości komercyjnych w Polsce przekroczyła 0,87 mld euro i była o 70 proc. mniejsza niż rok wcześniej - wynika z opublikowanego w środę raportu JLL. Niska aktywność to efekt wyższych kosztów finansowania i niepewnych perspektyw - dodano.

Według ekspertów JLL, w pierwszych dwóch kwartałach 2023 r. wolumen inwestycji na polskim rynku nieruchomości komercyjnych przekroczył 0,87 mld euro i był to wynik o 70 proc. niższy w porównaniu z pierwszą połową 2022 r. Ocenili, że największą aktywność inwestorów zaobserwowano w segmencie magazynów. "Inwestycje w tym sektorze stanowiły ponad połowę wolumenu pierwszych dwóch kwartałów br., a całkowity obrót wyniósł 438 mln euro. Oznacza to spadek o 34 proc. w stosunku do pierwszej połowy 2022 r. Jednak obrót w pierwszej połowie 2023 roku był wciąż wyższy od 10-letniej średniej" - wskazali.

Jak wykazano w raporcie, w segmencie magazynów w pierwszej połowie 2023 r. przeprowadzono 14 transakcji o łącznej wartości 438 mln euro, z których największą było przejęcie Campus 39 przez P3 Logistic Partks za prawie 140 mln euro. Kolejną znaczącą transakcją była sprzedaż City Logistics Wrocław II kupionego przez czeskiego inwestora - firmę Trigea, co potwierdza wzmożoną aktywność inwestorów z Europy Środkowo-Wschodniej. Według ekspertów, wśród obiektów z umowami długoterminowymi na uwagę zasługuje nieruchomość logistyczna w Swarzędzu pod Poznaniem, którą Palmira kupiła od Akron Group.

"Magazyny, będące od lat najgorętszym sektorem, wciąż przyciągają uwagę inwestorów, niemniej jednak rosnące koszty finansowania wpłynęły zarówno na nastroje, jak i ceny w tym sektorze. Aktualna sytuacja makroekonomiczna i geopolityczna spowodowała rozciągnięcie w czasie procesów decyzyjnych" - powiedział cytowany w raporcie Head of Office Investment, JLL Marcin Sulewski. Ocenił, że zmienne warunki rynkowe zmniejszyły aktywność kapitału i znacząco ograniczyły konkurencję w kwestii oferowanego produktu na rynku. "W rezultacie inwestorzy byli bardziej ostrożni, a wolumeny inwestycji były napędzane głównie przez mniejsze i średnie transakcje" - dodał.

W raporcie zwrócono też uwagę na wyraźną tendencję wzrostową czynszów, szczególnie w nowych inwestycjach, które w tym czasie borykały się z niespotykanym dotąd wzrostem kosztów budowy.

Jeżeli chodzi o inwestycje handlowe, to w pierwszej połowie 2023 r. całkowita wartość ich sprzedaży w Polsce wyniosła prawie 200 mln euro, co stanowiło 26 proc. wartości sprzedaży w 2022 r. "Należy jednak zauważyć, że rezultaty obserwowane rok temu były napędzone w dużej mierze przez transakcje JV zrealizowane przez EPP, które dotyczyły 20 centrów handlowych, 2 parków i 3 projektów biurowych o łącznej wartości około 600 milionów euro. W pierwszej połowie 2023 r. na rynku handlowym odnotowano 12 transakcji obejmujących łącznie 17 aktywów. Choć rezultat wydaje się niski w porównaniu z ubiegłymi latami, to należy pamiętać, że trwają prace nad kilkoma większymi transakcjami, w tym takimi dotyczącymi portfeli i pojedynczych aktywów, których zamknięcie planowane jest jeszcze latem lub w dalszej części roku, dlatego spodziewamy się znacznie lepszych wyników w drugiej połowie 2023 r." - wskazała Head of Retail Investment, JLL Agnieszka Kołat.

Z kolei jeżeli chodzi o segment biurowy, to w pierwszej połowie 2023 r. łączna wartość inwestycji wyniosła 190 mln euro, co jest najniższym wolumenem transakcji w tym okresie roku od 2004 r. i oznacza spadek o 86 proc. w stosunku do pierwszej połowy 2022 r.

Autorzy raportu zwrócili uwagę, że widoczna jest normalizacja nastrojów na rynku mieszkaniowym. "Po spadku wolumenu inwestycji o 28 proc., spowodowanym burzliwym otoczeniem makroekonomicznym i geopolitycznym w 2022 r., nastroje inwestorów w polskim sektorze mieszkaniowym wydają się powoli odbudowywać. Ponieważ ryzyko walutowe i drogie finansowanie nadal stanowią przeszkodę w transakcjach dotyczących pojedynczych aktywów, coraz większy nacisk kładzie się na spółki joint venture, w szczególności na udziały kapitałowe w platformach PRS, a także na możliwości fuzji i przejęć" - mówi Dmitro Havrylenko, Head of Capital Markets, JLL Polska.

