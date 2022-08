Raport: w I półroczu 2022 zaległości z rachunków i kredytów wzrosły o 3,32 mld zł

W I półroczu br.wartość przeterminowanych rachunków i kredytów wzrosła o 3,32 mld zł, przekraczając kwotę 75,8 mld zł - wynika z raportu przekazanego PAP. Najbardziej zadłużeni to grupa w wieku 45 - 54 lat, której zaległości przekroczyły 22,4 mld zł.

Z raportu InfoDług opartego na danych Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor oraz bazy informacji kredytowych BIK, suma zaległych zobowiązań Polaków wyniosła po pierwszym półroczu 75,83 mld zł wobec 72,5 mld zł w grudniu 2021 roku. Przy czym liczba niesolidnych dłużników zwiększyła się nieznacznie z 2,66 mln do 2,67 mln osób.

Według prezesa BIG InfoMonitora Sławomira Grzelczaka, fakt, że nie przybyło dłużników a zadłużenia oznacza, że pogłębiają się przede wszystkim kłopoty finansowe osób już wcześniej zadłużonych. "Wychodzeniu z długów nie pomaga rosnąca inflacja, a co za tym idzie podwyżki cen, oraz też rat kredytów" - ocenia.

Wskazał, że rośnie Indeks Zaległych Płatności Polaków (IZPP), który pokazuje, ile osób z problemami finansowymi przypada na 1000 dorosłych mieszkańców w kraju. Na koniec czerwca br. wskaźnik ten osiągnął 85,7 pkt, co oznacza wzrost o 1,1 pkt.

Z raportu wynika, że z pogłębiającymi się zobowiązaniami mierzą się wszyscy Polacy niezależnie od grupy wiekowej, choć w zależności od miejsca zamieszkania z różnym nasileniem. "Obecnie najbardziej zadłużoną grupą wiekową w Polsce są osoby między 45 a 54 r. życia - generacja X. Już 11,2 proc. z nich ma niespłacone zobowiązania na kwotę, która w czerwcu br. przekroczyła 22,4 mld zł (pod koniec 2021 r. wynosiła 20,5 mld zł). Ta grupa wiekowa ma też największy, bo niemal 30-proc. udział w łącznej kwocie wszystkich zaległości Polaków" - podano.

Zdaniem Grzelczaka, jedną z cech polskiej generacji X, dorastającej w okresie socjalizmu, przemian gospodarczych i wielkich niewiadomych, nazywanej też pokoleniem PRL, jest chęć posiadania. "Osoby urodzone w latach 1965-1975, często swój status określają poprzez pryzmat zgromadzonych dóbr, co sprawia, że chętnie nabywają je również na kredyt. Trzeba jednak przyznać, że za wysokim poziomem zadłużenia stoi nie tylko konsumpcjonizm, ale i wymagania potomstwa, z pokolenia Z" - wyjaśnił.

Zwrócił uwagę, że wzrost zaległości 45-54 latków zbiegł się w czasie, w okresie od startu pandemii, ze spadkiem długów ich dzieci. "Można pokusić się o tezę, że w czasie lockdownów, wielu młodych dorosłych, z powodu przejścia na naukę zdalną, czy też utratę pracy, chcąc nie chcąc porzuciło samodzielne życie i wróciło do rodzinnego domu na garnuszek rodziców. Jednym wyszło to finansowo na dobre, drugim nie" - ocenił.

Z raportu wynika, że na drugim miejscu, pod względem kwoty zaległości uplasowali się przedstawiciele pokolenia Y - 10,8 proc. płatników w wieku od 35 do 44 lat to osoby niesolidne finansowo, choć przed sześcioma miesiącami było ich więcej, bo 11 proc. "+Igreki+ zalegają bankom i instytucjom łącznie 19,8 mld zł i jest to o 3,6 proc. więcej niż w grudniu 2021 r. Ich zaległości stanowią 26,1 proc. wszystkich długów" - podano.

Podium wśród dłużników zajęli Polacy między 55 a 64 r. życia. Ich należności również urosły z 13,5 mld zł do 14,2 mld zł. Według autorów raportu, w nienajlepszej sytuacji są także emeryci, bo już 5,4 proc. osób z pokolenia 65+ jest wpisanych do Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor, albo ma zaległości kredytowe widoczne w BIK, lub też kłopoty w obu bazach jednocześnie. "Wprawdzie jest to odsetek mniejszy niż w grudniu ub.r. (5,6 proc.), wzrosło jednak saldo zadłużenia do 10,4 mld zł" - podali.

Wskazali, że niesolidnych dłużników przybyło niemal w każdym województwie, z wyjątkiem dolnośląskiego, śląskiego i wielkopolskiego. Jednak śląskie - mimo pozytywnej zmiany - nadal jest liderem zestawienia regionów z największą liczbą dłużników. Spłacanie zobowiązań, najlepiej idzie natomiast mieszkańcom Podkarpacia i Małopolski.

Jeśli chodzi o kwotę zadłużenia, niekwestionowanym liderem pozostaje woj. mazowieckie, którego mieszkańcy są winni bankom i firmom 14,31 mld zł. To o prawie 4 proc. więcej niż w grudniu ub.r. Kolejne miejsca zajmują woj. śląskie (9,37 mld zł) i dolnośląskie (6,68 mld zł). Najmniej długów ciąży na mieszkańcach Opolszczyzny (1,44 mld zł) i Świętokrzyskiego (1,54 mld zł).

Raport InfoDług analizuje zaległości przedawnione o co najmniej 30 dni na kwotę min. 200 zł, m.in. z tytułu różnego rodzaju bieżących rachunków, czynszów, alimentów, opłat karnych za przejazd bez biletu, kredytów i pożyczek. Istotną część zobowiązań stanowią również nieuregulowane koszty sądowe i wierzytelności wobec firm windykacyjnych.

