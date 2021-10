Raport: w III kw. 2021 r. fundusze venture capital zainwestowały prawie 600 mln zł

Od sierpnia do września br. przeprowadzono 110 transakcji, w które zaangażowanych było 105 funduszy. Dostarczyły one do innowacyjnych polskich spółek blisko 600 mln zł – wynika z raportu PFR Ventures i Inovo Venture Partners.

W trzecim kwartale 2021 przez polski rynek VC, przepłynęło 582 mln zł. To łączna wartość kapitału jaką polskie i zagraniczne fundusze zainwestowały w rodzime innowacyjne przedsiębiorstwa. Oznacza to także, że w pierwszych trzech kwartałach, polskie startupy pozyskały od inwestorów łącznie 1,76 mld zł - tym samym, w 9 miesięcy udało się przewyższyć o 40 procent wynik z całego 2019 roku - wynika z opublikowanego we wtorek raportu PFR Ventures i Inovo Venture Partners.

Wskazano w nim, że po odliczeniu ponadstandardowych transakcji, trzeci kwartał 2021 to wciąż jeden z mocniejszych okresów, jakie można było zaobserwować na polskim rynku venture capital. Pod względem wartości zainwestowanego kapitału, plasuje się on na drugim miejscu między II kw. 2021 r. (+53 mln zł względem III kw. 2021), a IV kw. 2020 r. (-159 mln zł względem III kw. 2021).

"Trzeci kwartał wyróżnił się wzrostem finansowania na etapie rund A. Jest to bardzo pozytywny trend, jaki mamy nadzieję będzie się utrzymywał w kolejnych miesiącach. Średnia wartość rundy A w ostatnich latach to ponad 17 mln zł. Pojedyncza spółka potrafi na tym etapie pozyskać nawet 50-100 mln PLN. Bardziej dojrzałe rundy przełożyły się też na skok mediany i średniej wartości transakcji dla całego rynku" - mówił, cytowany w raporcie, wiceprezes w PFR Ventures Aleksander Mokrzycki.

"Zamknięcie 2021 roku kolejnym rekordem to już fakt, a podsumowujemy dopiero trzeci kwartał. Pomijając megarundy, wartość transakcji wyniosła 1,46 mld PLN, podczas gdy w całym 2020 było to 1,23 mld PLN. Czwarty kwartał zapowiada się jeszcze lepiej" - powiedział, cytowany w informacji, partner w Inovo Venture Partners Tomasz Swieboda.

W raporcie wskazano, że 61 proc. zainwestowanych w III kw. środków to kapitał publiczno-prywatny, a udział międzynarodowych funduszy w transakcjach wyniósł 29 proc. Jednocześnie 84 z 110 transakcji bazowało na kapitale publiczno-prywatnym. 102 transakcje przeprowadziły polskie zespoły.

Dodano w nim także, że 47 z 110 transakcji to inwestycje z udziałem funduszy PFR Ventures. W trzecim kwartale zapewniły one blisko 50 proc. kapitału dla innowacyjnych przedsiębiorstw. Istotną rolę w segmencie zalążkowym odgrywają też fundusze Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, które dokonały 30 transakcji (ok. 7 proc. udziału w wartości). Z kolei piętnaście największych rund finansowania przełożyło się na 65 proc. wartości wszystkich rund finansowania w pierwszym kwartale.

