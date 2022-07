Raport: w III kw. br. 14 proc. MŚP spodziewa się wzrostu sprzedaży; to spadek o 10 p.p. do II kw.

W III kwartale br. 14 proc. przedstawicieli MŚP spodziewa się wzrostu sprzedaży; to spadek o 10 p.p. do II kw. - wynika z Barometru Europejskiego Funduszu Leasingowego. Odsetek spółek planujących wzrost inwestycji w III kw. utrzymuje się poniżej 5 proc.

Zgodnie z opublikowanym w środe najnowszym raportem główny indeks Barometru EFL na III kwartał br. wyniósł 47,6 pkt.- o 1,1 pkt. niżej niż kwartał wcześniej. Jest to trzeci w tym roku i czwarty z rzędu odczyt "pod kreską", czyli poniżej progu 50 pkt. - podkreślono.

W ocenie autorów opracowania "jest źle z inwestycjami - właściwie nikt nie planuje ich wzrostu".

W raporcie przypomniano, że próg OR (ograniczonego rozwoju) to poziom ograniczonego rozwoju firm z sektora MŚP, który wynosi co najmniej 50 pkt. w Barometrze EFL. Stanowi algorytm stworzony na podstawie danych zgromadzonych w trakcie badania przedsiębiorców dotyczących czterech sfer: poziomu sprzedaży, planowanych inwestycji w środki trwałe, płynności finansowej i zapotrzebowania na zewnętrzne finansowanie. Przyjmuje wartości od 0 do 100, przy czym zagregowany wynik powyżej 50 pkt. oznacza, że występują sprzyjające warunki do rozwoju sektora MŚP, natomiast wynik niższy oznacza, że warunki te są niekorzystne.

Wskazano, że wartość wskaźnika na poziomie 47,6 pkt. po raz trzeci w tym roku nie przekroczyła progu OR, co oznacza, że mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa widzą niewielkie szanse na rozwój w najbliższych miesiącach.

Z barometru wynika, że odsetek firm planujących wzrost inwestycji, podobnie jak w poprzednich dwóch kwartałach br., utrzymuje się poniżej 5 proc. Obecnie jedynie 0,5 proc. przedstawicieli MŚP spodziewa się wzrostu inwestycji. Blisko 95 proc. przedsiębiorców wskazuje, że ich poziom się nie zmieni, a co dwudziesty (5 proc.) twierdzi, że spadną.

Jak zaznaczył cytowany w opracowaniu prezes EFL Radosław Woźniak, od wejścia Polski do Unii Europejskiej do momentu wybuchu pandemii, z niewielkimi przerwami, Polskę można było nazwać jednym wielkim placem inwestycyjnym.

"COVID-19 to zatrzymał. I kiedy po dwóch latach wspólnego życia prywatnego i biznesowego z koronawirusem większość z nas nauczyła już się lepiej funkcjonować i planować kolejne kroki, Rosja napadła Ukrainę. Choć na początku, podobnie jak z pandemią, wielu wierzyło, że najgorsze nie będzie trwać długo, rzeczywistość okazuje się dużo bardziej brutalna. I z każdym dniem coraz trudniejsza także dla polskich przedsiębiorców" - wskazał Woźniak.

Według prezesa EFL trudno liczyć na pozytywny zwrot, jeśli nie zostaną uruchomione środki z Krajowego Planu Odbudowy czy nowe dotacje unijne, które na nowo pomogą rozpędzić inwestycyjne koło.

Z Barometru EFL wynika, że firmy mają pesymistyczne prognozy dotyczące sprzedaży. Tylko 14 proc. spodziewa się większych zamówień w najbliższych miesiącach. To wynik o 10 p.p. niższy niż w II kwartale br. "Co więcej, to najniższy odsetek od ponad dwóch lat, czyli od wybuchu pandemii w marcu 2020 roku, kiedy mniej niż co dziesiąty przedsiębiorca wskazywał na wzrost sprzedaży. Niemal połowa firm nie przewiduje żadnych zmian w tym obszarze, ale już co trzeci zapytany (35 proc.) obawia się spadku zamówień" - wskazali autorzy raportu.

Dodali, że również w obszarze płynności finansowej mamy do czynienia z istotnym pogorszeniem nastrojów. 12,5 proc. przedstawicieli MŚP spodziewa się lepszej płynności finansowej (o 5 p.p. mniej niż w II kwartale 2022). To najniższy wynik od wielu miesięcy - podkreślili.

Jak wskazali analitycy, podobnie jak w poprzednim pomiarze opinie dotyczące inwestycji nie pokrywają się z tymi dotyczącymi zapotrzebowania na finansowanie zewnętrzne. "W najnowszym pomiarze odsetek firm przewidujących wzrost zapotrzebowania na finansowanie zewnętrzne wzrósł z 29 proc. w II kwartale 2022 roku do 33 proc. w III kwartale tego roku. Jest to trend, z którym mamy do czynienia już od początku pandemii" - zaznaczyli.

W raporcie wyjaśniono, że przedmiotem finansowania zewnętrznego nie są planowane inwestycje, ale potrzeby związane z prowadzeniem bieżącej działalności. Te zaś w wybranych branżach zwiększały się wraz z perspektywą dalszego trwania restrykcji związanych z pandemią, a obecnie w związku z wybuchem wojny w Ukrainie lub pogarszającą się sytuacją społeczno-gospodarczą w efekcie rosnącej inflacji i kolejnych podwyżek stóp procentowych.

W ocenie ekspertów EFL choć do najniższego indeksu z początku pandemii jeszcze daleko (32,5 pkt.), to na razie brakuje jakichkolwiek przesłanek i okoliczności, aby pod koniec roku trend spadkowy miałby się odwrócić.

Barometr EFL jest syntetycznym wskaźnikiem informującym o skłonności firm z sektora MŚP do wzrostu (tj. rozwoju rozumianego jako stawianie sobie przez przedsiębiorstwa celów związanych ze wzrostem sprzedaży i produkcji, ekspansją na nowe rynki i maksymalizacją zysków, co jest związane z inwestycjami w środki trwałe).

Badanie przygotowywane jest przez Ecorys na zlecenie EFL, a jego wyniki są publikowane co kwartał. Jego uczestnicy to mikro, małe i średnie firmy z całej Polski.

W najnowszym badaniu wzięła udział reprezentatywna grupa 600 mikro, małych i średnich firm. Aktualna jego edycja odbyła się od 28 czerwca do 11 lipca 2022 roku.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl